Μασκ και Ρούμπιο τα έβαλαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας – «Μην μιλάς ανθρωπάκι»

Καβγά μεταξύ ΗΠΑ και Πολωνίας προκάλεσε μία δήλωση του Έλον Μασκ ότι η πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία θα κατέρρεε εάν εκείνος επέλεγε να απενεργοποιήσει το σύστημα διαδικτύου του, το Starlink, το οποίο παρέχει δορυφορικά ίντερνετ στους Ουκρανούς.

Στο θέμα παρενέβη ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι που απάντησε και με μία έμμεση απειλή ότι η χώρα του θα αναζητήσει άλλη εταιρεία εάν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστη. «Τα Starlinks για την Ουκρανία πληρώνονται από το πολωνικό Υπουργείο Ψηφιοποίησης με κόστος περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πέρα από το ήθος της απειλής του θύματος της επίθεσης, αν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος πάροχος θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας με ανάρτηση στο Χ.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year. The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

Αυτή η δήλωση φάνηκε να εκνευρίζει τον Έλον Μασκ ο οποίος σε νέα ανάρτηση του απάντησε στον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας: «Μην μιλάς ανθρωπάκι. Πληρώνεις ένα μικρό μέρος του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink».

And there is no substitute for Starlink.

Με ανάρτηση στο Χ απάντησε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. «Βγάζεις πράγματα από το μυαλό σου. Κανένας δεν απείλησε να κόψει την Ουκρανία από το Starlink», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Και συνέχισε: «Και πες και ευχαριστώ επειδή χωρίς το Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει προ πολλού αυτόν τον πόλεμο και οι Ρώσοι θα ήταν τώρα στα σύνορα με την Πολωνία».

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink

And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw

— Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025