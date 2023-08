Μασκ για Ζούκερμπεργκ: «Υπάρχει τελικά κάποιο μέρος στο οποίο θέλει να παλέψουμε;»

Νέες διαστάσεις στην κόντρα των δισεκατομμυριούχων έδωσε ο Έλον Μασκ, σχολιάζοντας σε νέα ανάρτησή του στο Twitter την αντιπαράθεσή του με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ειδικότερα, σε μία προσπάθεια να πραγματοποιήσει μία ανακεφαλαίωση των όσων έχουν ειπωθεί σχετικά με τον ενδεχόμενο αγώνα πάλης ενάντια στον Ζούκερμπεργκ ο ιδρυτής της Tesla προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Twitter με αρκετή δόση ειρωνείας.

«Σύνοψη της μάχης: Αστειεύτηκα στο Twitter σχετικά μια μια μάχη με τον Zuck. Ο Zuck τότε απάντησε λέγοντας “στείλε μου την τοποθεσία”. Η Ιταλία προσέφερε ευγενικά ένα Κολοσσαίο (για να γίνει η μάχη). Ο Zuck αρνήθηκε. Πρότεινα, τότε, το σπίτι του ως “ασφαλή χώρο”. Κατά τραγικό τρόπο, εκείνος φαινόταν πως… “ταξίδευε”» ανέφερε ο Μασκ.

«Υπάρχει τελικά κάποιο μέρος στο οποίο θα παλέψει;», συμπλήρωσε ο ίδιος ρίχνοντας το μπαλάκι στον Ζούκερμπεργκ.

Fight Recap:

I joked on X about fighting Zuck

Zuck then said “SEND ME LOCATION”

Italy graciously offered a Colosseum

Zuck declined

I suggested his home as “safe space”

Tragically, he was ahem “traveling”

Is there anywhere he will fight?

https://t.co/gpcRLW49fv

— Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2023