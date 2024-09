Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 νεκροί από πλημμύρες – «Δεν είχαμε δει τέτοιες βροχές εδώ και περίπου μια δεκαετία»

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στο νότιο Μαρόκο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 11 νεκρούς και 9 αγνοούμενους από την Παρασκευή. Το φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστο» κλιματικό γεγονός, επηρέασε επίσης την Αλγερία, όπου μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές αναζητούσαν δύο άτομα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Οι θύελλες και οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους στην επαρχία Τάτα, 740 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Ραμπάτ, σε άλλους 2 στην Τίζνιτ (νοτιοδυτικά) και σε ακόμα 2 στην Αρασιντάια (νοτιοανατολικά) -το ένα από τα θύματα ήταν αλλοδαπός, η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίστηκε-, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών του βασιλείου, τον Ράσι ελ Χαλφί.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, 9 άνθρωποι αναζητούνται στις επαρχίες Τάτα, Αρασιντάια, καθώς και στην Ταρουντάντ (νοτιοδυτικά).

Heavy flood in Taznacht in the province of Ouarzazate, Morocco 🇲🇦 (07.09.2024) pic.twitter.com/GaZi4SVJbr



Οι ισχυρές βροχές φούσκωσαν ρέματα και ποτάμια και προκάλεσαν πλημμύρες από την Παρασκευή σε 17 περιφέρειες και επαρχίες του Μαρόκου, ακόμη και συνήθως ημιάνυδρες περιοχές.

«Ο όγκος των βροχοπτώσεων σε δυο ημέρες ήταν ίσος με αυτόν που καταγράφεται στους τομείς αυτούς υπό κανονικές συνθήκες όλη τη χρονιά», επισήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. Ανακοίνωσε εξάλλου την κατάρρευση 40 σπιτιών σε εθνική κλίμακα, ότι καταγράφτηκαν ζημιές σε 93 δρόμους, καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

Στην Αλγερία, παρόμοιες θύελλες έπληξαν περιοχές καλυπτόμενες από έρημο, ακόμα και τομείς της Σαχάρας.

Κατά την αλγερινή πολιτική προστασία, 2 άνθρωποι παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά και αναζητούνται στην Ταμανράσετ, κάπου 2.000 χιλιόμετρα νότια του Αλγερίου, και στην Ελ Μπαγιάντ, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αλγερίου. Αρχικά, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για έναν νεκρό στην Ιλίζι, 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, κι έναν αγνοούμενο στην Ταμανράσετ. Αναφέρθηκε επίσης σε απεγκλωβισμούς οικογενειών που κινδύνευαν εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών.

Στο νότιο Μαρόκο έχουν φθάσει «εξαιρετικά ασταθείς τροπικές αέριες μάζες», σύμφωνα με εκπρόσωπο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι οποίες έφεραν τις ισχυρές καταιγίδες, φαινόμενο που χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

Flooding in Zagora province in Morocco continues today with reports that some houses have collapsed….🌊 pic.twitter.com/nXREZNKKYk



Στην περιοχή Ουαρζαζάτ, 500 χιλιόμετρα νότια της Ραμπάτ, σημειώθηκε βροχόπτωση 47 χιλιοστών μέσα σε τρεις ώρες, ενώ 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Ταγκούνιτ, κοντά στη Ζαγορά, όχι μακριά από τα σύνορα των δύο κρατών, σύμφωνα με τη μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία.

«Δεν είχαμε δει τέτοιες βροχές εδώ και περίπου μια δεκαετία», είπε ο Όμαρ Γκάνα, κάτοικος της Ουαρζαζάτ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Floods from torrential rains killed at least 11 people in the provinces of Tata, Tiznit and Errachidia in south Morocco, authorities said in a preliminary death toll on Sunday.

At least nine others were missing after floods swamped many villages in the area, authorities added.… pic.twitter.com/LHnfzOXtsy

— Ariana News (@ArianaNews_) September 9, 2024