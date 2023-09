Μαρόκο: Σκάβουν με τα χέρια στα συντρίμμια για επιζώντες από τον σεισμό

Στους 2.122 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Μαρόκο, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι άνθρωποι σκάβουν ακόμα και με τα χέρια στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες, μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία στις πιο απόμακρες περιοχές.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση αναφορικά με τον νεότερο απολογισμό της τραγωδίας, ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 2.421. Ο μαροκινός στρατός καθάρισε έναν από τους κύριους δρόμους προς τις χειρότερα πληγείσες περιοχές, επιτρέποντας την παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας στους ανθρώπους. Μια κατολίσθηση είχε αποκλείσει νωρίτερα το δρόμο προς τη μικρή πόλη Asni στα βουνά του Άτλαντα. Τώρα, κάποια βοήθεια φτάνει και σε αυτές τις πληγείσες περιοχές. Επισιτιστική βοήθεια παραδόθηκε ήδη στο χωριό Moulay Brahim, το οποίο βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο. Τοπικός αξιωματούχος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κάποια φορτηγά με βοήθεια έφτασαν στην πόλη: “Καταφθάνουν προμήθειες, είτε από την κυβέρνηση είτε βοήθεια από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών”, ανέφερε ο ίδιος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Αυτό που βλέπουμε πλέον με αυτή τη βοήθεια είναι προμήθειες τροφίμων, που παρέχονται από την κυβέρνηση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό».

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν επίσης στη δημοφιλή τουριστική πόλη του Μαρακές, που η UNESCO έχει χαρακτηρίσει μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλά από τα μεσαιωνικά κτίρια της πόλης γκρεμίστηκαν. Οι ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές στην πρωτεύουσα Ραμπάτ και στην Καζαμπλάνκα. Φοβούμενοι τους μετασεισμούς, πολλοί Μαροκινοί επέλεξαν να μείνουν έξω για δεύτερη νύχτα, οπότε κοιμήθηκαν σε πρόχειρους καταυλισμούς στους δρόμους. Τα μαροκινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πολίτες ανταποκρίθηκαν ευρέως στις εκκλήσεις για αιμοδοσία. Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι 2M μετέδωσε ρεπορτάζ από ένα νοσοκομείο της Καζαμπλάνκα, σήμερα, την Κυριακή, όπου πλήθος ανθρώπων περίμεναν στην ουρά για να δώσουν αίμα.



Το κανάλι ανέφερε ότι “οι εικόνες μιλούσαν από μόνες τους”, αναφέροντας ότι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να πάρουν αίμα και να σώσουν τις ζωές των τραυματιών. Στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, εθελοντές συγκέντρωναν ψωμί από αρτοποιεία για όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε η εφημερίδα Hespress. Ένας αρτοποιός δήλωσε στην ιστοσελίδα ότι “έχουν γίνει εκκλήσεις προς όλους τους φούρνους να κινητοποιηθούν σε αυτή την περίοδο έκτακτης ανάγκης”, ενώ ορισμένοι φούρνοι αποφάσισαν να μην ανοίξουν καθόλου, λόγω του “πανικού” που προκάλεσε ο σεισμός. Εντωμεταξύ σωστικά συνεργεία από την Ισπανία και από το Κατάρ έσπευσαν στην χώρα. Η παροχή τους θεωρείται πολύτιμη, καθώς έχουν πείρα από τους σεισμούς της Τουρκίας, τον χειμώνα.

Ο David Wightwick μέλος της Βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης ιατρικής βοήθειας UK-Med είπε ότι μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών θα αναπτυχθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Μαρόκο τη Δευτέρα. Ο ίδιος θα είναι μέλος της ομάδας και δήλωσε στο BBC ότι προτεραιότητα της βρετανικής οργάνωσης θα είναι να φτάσουν στις απομακρυσμένες περιοχές, στα βουνά του Άτλαντα, όπου οι περιοχές έχουν πληγεί σοβαρά από τον σεισμό.



“Θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την υγειονομική περίθαλψη εκεί”, λέει, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα αξιολογήσουν αν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεγάλα νοσοκομεία πεδίου. Ο ίδιος είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συντονίζουν τις προσπάθειες διάσωσης.

