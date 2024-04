Η βραβευμένη με Grammy και βαθιά θρησκευόμενη τραγουδίστρια Mandisa πέθανε, εχθές 18 Απριλίου στο σπίτι της σε ηλικία 47 ετών.

Το K-Love Radio ανέφερε ότι η Mandisa, της οποίας το πλήρες όνομα ήταν Mandisa Hundley, πέθανε στο σπίτι της στο Nashville ενώ η αιτία του της θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η εκλιπούσα καταγόταν από την Καλιφόρνια ενώ σπούδασε φωνητική τζαζ στο American River College στο Σακραμέντο και μουσική στο Πανεπιστήμιο Fisk στο Τενεσί.

Η τραγουδίστρια πέρασε από οντισιόν για το American Idol το 2005, αναφέροντας τις ότι στις μουσικές της επιρροές ήταν οι Def Leppard και η Whitney Houston.

«Η Μαντίσα αγαπούσε τον Ιησού και χρησιμοποίησε τα τραγούδια της για να μιλήσει για Εκείνον. Η καλοσύνη της ήταν επική, το χαμόγελό της μαγνήτιζε και η φωνή της ήταν μαγική αλλά δεν ταίριαζε με το μέγεθος της καρδιάς της. Η Mandisa πάλεψε με την κατάθλιψη κάτι που είχε το σθένος να το πει δημόσια», δήλωσε ο David Pierce, Διευθυντής Media της K-LOVE.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Mandisa κυκλοφόρησε πέντε ολοκληρωμένα άλμπουμ και ένα Χριστουγεννιάτικο LP. Κυκλοφόρησε επίσης τα απομνημονεύματα, «Out of the Dark: My Journey Through the Shadows to Find God’s Joy», το 2022.