Μακελειό στο Τέξας: Ένοπλος εισέβαλε σε δημοτικό και σκότωσε 14 παιδιά και μία δασκάλα – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαπέντε άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας ενήλικος, βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Ο δράστης «σκότωσε με φρικτό και παράλογο τρόπο 14 μαθητές και έναν δάσκαλο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, προσθέτοντας ότι ο 18χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός.

Ο 18χρονος Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητής σε λύκειο της περιοχής, φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του προτού εισβάλει στο δημοτικό σχολείο και αρχίσει να πυροβολεί σκορπώντας τον θάνατο, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

The suspect, an 18-year-old local high school student, is dead, according to the governor. https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/VzYtDXHgDo

Ο δράστης δεν είχε βοήθεια, δήλωσε ο ανώτατος αξιωματικός ασφαλείας της σχολικής περιφέρειας.

«Ο ύποπτος ενήργησε μόνος κατά τη διάρκεια αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος», δήλωσε ο Πιτ Αρεντόντο, ο αρχηγός της αστυνομίας για την ενοποιημένη ανεξάρτητη σχολική περιφέρεια Uvalde και επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι νεκρός. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα από τους πυροβολισμούς.

Η ενοποιημένη ανεξάρτητη σχολική περιφέρεια Ουβάλντε, στο Τέξας ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις σχολικές δραστηριότητες μετά τη σημερινή επίθεση στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ έγραψε στο Twitter ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για την επίθεση σε σχολείο στο Τέξας.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για τα φρικιαστικά νέα για τους πυροβολισμούς στο δημοτικό σχολείο στο Τέξας και θα συνεχίσει να ενημερώνεται τακτικά καθώς θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες».

«Οι προσευχές του είναι με τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από αυτό το απαίσιο γεγονός και θα μιλήσει απόψε όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε ο Ζαν-Πιέρ.

His prayers are with the families impacted by this awful event, and he will speak this evening when he arrives back at the White House.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) May 24, 2022