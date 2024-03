Μακελειό στην Μόσχα: Κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία συνελήφθησαν οι 4 τρομοκράτες, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας FSB

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης που διαπράχθηκε χθες (22/03), σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, είχαν “επαφές” στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

“Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά”, αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η FSB προσέθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο αυτό, ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB ότι 4 φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης κατευθύνονταν στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία όταν συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί και είχαν επαφές στην ουκρανική πλευρά.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί ήδη από χθες οποιαδήποτε ανάμειξη.

