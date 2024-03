Μακελειό στη Μόσχα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που εμπλέκονται στην τρομοκρατική επίθεση – Τουλάχιστον 93 νεκροί

Συνολικά 11 άτομα συνελήφθησαν, μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 4 φαίνεται πως συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο επικεφαλής της FSB στο Κρεμλίνο και αναπαράγει το RIA Novosti.

Για τη σύλληψη των υπόπτων, ο αρχηγός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ έχει ενημερώσει σχετικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακόμα πάντως δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της πληροφορίας.

Το πρακτορείο RIA ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram, επικαλούμενο το Κρεμλίνο, ότι «Ο επικεφαλής της FSB ενημέρωσε τον Πούτιν για την κράτηση 11 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των 4 τρομοκρατών που εμπλέκονται άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση».

Περαιτέρω έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό περισσότερων συνεργών, σύμφωνα με το Interfax, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα σήμερα (23/03), ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε πως, δύο ύποπτοι για την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους, συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία.

Επίσης πρόσθεσε ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας για τουφέκι εφόδου και διαβατήρια από το Τατζικιστάν.

Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν σε κοντινό δάσος πεζή, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται»

«Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Λεπτό προς λεπτό το λουτρό αίματος στη Μόσχα – Στους 93 οι νεκροί

Η απόλυτη φρίκη επικράτησε χθες (22/03) το βράδυ, σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, κατά την διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 93, ενώ εκτιμάται πως οι τραυματίες είναι 107, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, 5 από τους τραυματίες, είναι παιδιά. Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή εξέφρασε πως υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν βρίσκονται και τρία παιδιά, όπως μετέδωσε σήμερα Σάββατο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Μαχητές του ISIS “επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας“, ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η ανακοίνωση του ISIS ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι “υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια“.

Επίσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται φωτογραφίες από τους φερόμενους ως δράστες μέσα στο λευκό όχημα, με το οποίο διέφυγαν αφού σκόρπισαν τον θάνατο:

❗️❗️❗️BREAKING NEWS❗️❗️❗️ THE FIRST PICTURES OF THE TERRORISTS WHO CREATED CHAOS IN RUSSIA❕#Moscow #Russian pic.twitter.com/FTL250HmVD — cutter 🔥🔥🔥 (@X_mart_boy_cutr) March 22, 2024

Το χρονικό του τρόμου

Πέντε ένοπλοι ντυμένοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο, σε μια από τις χειρότερες τέτοιες επιθέσεις στη Ρωσία εδώ και χρόνια.

‼️‼️VIOLENT CONTENT ‼️‼️ Five terrorists mercilessly shoot visitors cornered in Crocus City Hall with automatic rifles. Preliminarily, no fewer than 15 people have died. pic.twitter.com/rqLHZDk66D — 301 Military (@301military) March 22, 2024

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης εκρηκτικά, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο κτίριο. Φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από το κτίριο και σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τον χώρο μετά την πρώτη έκρηξη. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν και δεύτερη έκρηξη στον χώρο και υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένοι από τους ενόπλους είχαν οχυρωθεί κάπου μέσα στο κτήριο. Τμήμα της στέγης λέγεται ότι κατέρρευσε.

Το πρακτορείο Tass αναφέρει, ότι η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επιβεβαίωσε πως οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι χρησιμοποίησαν εύφλεκτο υγρό για να βάλουν φωτιά στο κτίριο.

More footage of the burning “Crocus City Hall” building pic.twitter.com/Xsb7nXFPo7 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Ο επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των νεκρών στη σημερινή επίθεση υπάρχουν ανήλικοι. Πολλά παιδιά επίσης τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στην αίθουσα συναυλιών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της Μόσχας. Ένας ανώνυμος αυτόπτης μάρτυρας είπε νωρίτερα ότι πολλά παιδιά και έφηβοι έπαιζαν σε διαγωνισμό χορού στην αίθουσα χορού όταν άρχισε η επίθεση. Παρόντες ήταν και οι γονείς τους.

Russian Telegram channels published a video of the seconds prior to the start of shooting in the concert hall: people have no clue what is happening, and are walking towards the exit in no hurry. In the last seconds of the video, gunfire begins. pic.twitter.com/5xJFJSvQsk — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024

GRAPHIC FOOTAGE A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured. 🔗: https://t.co/L9s08GwpaE 📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024

Οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν 100 άτομα που κρύβονταν στο υπόγειο και υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι από τους επιτιθέμενους έχουν εγκλωβιστεί μέσα.

Russian Concertgoers who were Inside of the Crocus Concert Hall in Moscow when the Terrorist Attack occurred have stated that the Fire stated when the Gunmen began to throw Molotov Cocktails at the Walls and Ceilings, with it then stating when they tried to Evacuate several of… pic.twitter.com/nlRWcra3qP — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος “Πικνίκ”. Έως και 6.200 εισιτήρια είχαν πουληθεί για την αποψινή συναυλία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι ακριβώς ήταν μέσα την ώρα της επίθεσης. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα μέλη του συγκροτήματος δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

“Ξαφνικά ακούστηκαν κρότοι πίσω μας – πυροβολισμοί“, δήλωσε στο Reuters ένας μάρτυρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. “Άρχισε ένας συνωστισμός, όλοι έτρεξαν προς τις κυλιόμενες σκάλες“, είπε ο μάρτυρας. “Όλοι ούρλιαζαν, όλοι έτρεχαν“.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία. Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν σε ολόκληρη τη Ρωσία αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν. Μια συναυλία στην Αγία Πετρούπολη διεκόπη και το κοινό εκκενώνεται. Εκκαθαρίζονται επίσης εμπορικά κέντρα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow – “Crocus City Hall”. Preliminarily, there are wounded and dead. The shooting started before a concert of the band “Picnik”. pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Oι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στη Μόσχα

Πριν από δύο εβδομάδες, το βράδυ της 7ης Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε προειδοποιήσει για απειλή τρομοκρατικών ενεργειών τα προσεχή δύο εικοσιτετράωρα, έγραψε ο ιστότοπος Svoboda.org (ρωσική ιστοσελίδα του Radio Liberty/Radio Free Europe) στις 8 Μαρτίου.

«Η πρεσβεία παρακολουθεί τις αναφορές για τα επικείμενα σχέδια εξτρεμιστών να επιτεθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών. Συνιστάται στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν να βρίσκονται κοντά σε πλήθος κόσμου τις επόμενες 48 ώρες», ανέφερε η ιστοσελίδα της αμερικανικής πρεσβείας.

Επιπλέον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αύξησε το επίπεδο επικινδυνότητας για τα ταξίδια στη Ρωσία στο μέγιστο βαθμό, στο τέσσερα, έγραφε η εφημερίδα Kommersant.

Η αμερικανική προειδοποίηση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λετονίας κάλεσε το πρωί της Παρασκευής (8ης Μαρτίου) τους πολίτες του να μην ταξιδέψουν στη Ρωσία και όσους βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό ή τουλάχιστον να αποφύγουν τις μαζικές συγκεντρώσεις.

Αργότερα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (8 Μαρτίου), η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σουηδία και ο Καναδάς προχώρησαν στην ίδια προειδοποίηση προς τους πολίτες τους, κυρίως λόγω των πληροφοριών από τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές δεν σχολίασαν τις πληροφορίες. Στη Μόσχα στις 8 Μαρτίου είχε προγραμματισθεί πλήθος εκδηλώσεων με θέμα την Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας.

Στις 19 Μαρτίου – γράφει ο ιστότοπος Svoboda.org – ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις δηλώσεις των δυτικών χωρών σχετικά με το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία «προκλητικές», οι οποίες αποσκοπούν «στον εκφοβισμό και την αποσταθεροποίηση της κοινωνίας».

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι είναι σοκαρισμένη από τη σημερινή επίθεση, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της προς τον ρωσικό λαό, και συνιστά στους πολίτες της να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Η παγκόσμια κατακραυγή

Η αμερικανική προεδρία χαρακτήρισε την επίθεση «απαίσια», αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ένδειξη για οποιαδήποτε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των νεκρών», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Ο Σομιάνιν δήλωσε ότι ακύρωσε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα για το Σαββατοκύριακο.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, σε ένα μήνυμα προς τον Πούτιν, κατήγγειλε έντονα τη «δολοφονία αθώων ανθρώπων», ενώ ο πρόεδρος του Καζακστάν Τοκάγιεφ πρόσφερε επίσης υποστήριξη στις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου.

Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ. Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει: «Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια» καταλήγει.