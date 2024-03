Μακελειό στη Μόσχα – BBC: Ρωσικό κανάλι μετέδωσε fake βίντεο ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία

Ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της Ρωσίας, το NTV, μετέδωσε ένα fake βίντεο, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας έναν κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας της Ουκρανίας, τον Ολέξι Ντανίλοφ, να εμφανίζεται να λέει για το μακελειό πως ««είναι διασκεδαστικό αυτό που γίνεται στη Μόσχα σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα οργανώνουμε τέτοια διασκέδαση γι’ αυτούς πιο συχνά».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, που επικαλείται πληροφορίες του BBC Verify, το βίντεο αυτό αποτελείται από δύο συνεντεύξεις που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα. Η φωνή του Ντανίλοφ πιθανότατα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI, σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα.

Ο δημοσιογράφος του BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, δήλωσε ότι το βίντεο είναι deepfake, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για την σύνθεση δύο διαφορετικών ουκρανικών τηλεοπτικών συνεντεύξεων.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο δημοσιογράφος αναφέρει: «Το βίντεο είναι deepfake, καθώς στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί ως σύνθεση δύο πρόσφατων συνεντεύξεων που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες με τον Danilov και τον επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας Kyrylo Budanov».

Russia’s NTV has broadcast a video falsely alleging that it shows Ukraine’s top security official Oleksiy Danilov say Ukraine was behind last night’s deadly attack at the Crocus City Hall near Moscow.

But the video is a deepfake, featuring an AI-generated audio of Danilov. pic.twitter.com/AKKuP24RBL

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 23, 2024