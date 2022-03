“Λύγισε” ο διερμηνέας του CNN κατά τη διάρκεια της ομιλίας Ζελένσκι

Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο διερμηνέας που ανέλαβε τη μετάφραση της τοποθέτησης του στο CNN “λύγισε” όταν ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ρωσικές επιθέσεις. Κομπιάζει και προσπαθεί να συνεχίσει με τη φωνή του να “σπάει” ενώ κάνει τις απαραίτητες παύσεις.

CNN interpreter cries as he translates Zelensky’s speech that mentioned children killed by Russian strikes pic.twitter.com/vimnEnDY9s

