Λούσι Ιλινγκγουόρθ: Συγκίνησε η τυφλή και αυτιστική πιανίστρια στο ντεμπούτο της στην τηλεόραση

Η Λούσι Ιλινγκγουόρθ, μια τυφλή και αυτιστική μουσική θαυμάστρια, κέντρισε την προσοχή της χώρας μόλις στα 13 της χρόνια, όταν ερμήνευσε το Arabesque του Ντεμπισί στην εκπομπή The Piano του Channel 4 πέρυσι.

Μετά από έναν αστραπιαίο χρόνο στο προσκήνιο, η Λούσι, από το Μπράιχάουζ, Δυτική Γιόρκσαϊρ, βρέθηκε στον καναπέ του This Morning μαζί με τους Άλισον Χάμμοντ και Ντέρμοτ Όλιερι για να προωθήσει το πρώτο της άλμπουμ.

Η Λούσι, η οποία είναι νευροδιαφορετική, εντυπωσίασε τους παρουσιαστές του ITV με μια καταπληκτική ζωντανή ερμηνεία του ντεμπούτου της single, I am Walking With You, στην εκπομπή.

Η Βρετανίδα συνθέτρια Ντέμπι Γουάιζμαν, που έγραψε το single ειδικά για τη Λούσι, είπε: «Η Λούσι το έμαθε και το ερμήνευσε τόσο όμορφα… είναι μαγικό να την ακούς να παίζει».

Μετά την όμορφη ερμηνεία της Λούσι, η παρουσιάστρια Άλισον είπε ότι αισθανόταν «πολύ συγκινημένη».

Υποψήφια για BAFTA

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Λούσι, υποψήφια για BAFTA, κυκλοφορεί στις 8 Νοεμβρίου, μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με sold-out παραστάσεις.

Πριν από την ζωντανή της εμφάνιση στο ITV σήμερα, η έφηβη φώναξε τον αγαπημένο της καθηγητή πιάνου, Ντάνιελ Μπαθ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Όταν η Λούσι, συνοδευόμενη από τη μητέρα της Κάντις και τη συνθέτρια Ντέμπι Γουάιζμαν, καλωσορίστηκε στην εκπομπή, φώναξε «Ντάνιελ».

Η μητέρα της απάντησε: «Όχι, ο Ντάνιελ δεν είναι εδώ, αγαπούλα», ενώ η παρουσιάστρια Άλισον πρόσθεσε: «Εδώ είναι η Άλισον και ο Ντέρμοτ και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που σε γνωρίζουμε».

Το ζευγάρι είχε εμφανιστεί νωρίτερα σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4, το οποίο εξερεύνησε τη δεκαετή φιλία της Λούσι με τον δάσκαλό της, Ντάνιελ, ο οποίος τους περιγράφει ως «μουσικούς συντρόφους ψυχής».

Η στενή σχέση τους αναδείχθηκε και η τρυφερότητα της Λούσι για τον Ντάνιελ ήταν προφανής, καθώς χαιρόταν και φώναξε το όνομά του μόλις άκουσε τη φωνή του στην αρχή ενός μαθήματος.

Η Λούσι διαγνώστηκε με διπλό ρετινοβλάστωμα, έναν καρκίνο του ματιού, όταν ήταν εννέα μηνών, και έχει μια σπάνια κατάσταση με επαναλαμβανόμενα χρωμοσώματα 16, που επηρεάζει την ψυχική υγεία με χαρακτηριστικά αυτισμού και γενικής επικοινωνίας.



Η Λούσι έχει ταλέντο στη μουσική από πολύ μικρή ηλικία

Ωστόσο, η Λούσι έχει ταλέντο στη μουσική από πολύ μικρή ηλικία και χρησιμοποιεί αυτό το ταλέντο για να εκφράσει τον εαυτό της.