Λονδίνο: Λήξη συναγερμού για το «ύποπτο αντικείμενο» στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έληξε ο συναγερμός ασφαλείας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ στο Λονδίνο, που είχε σημάνει έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε αποσκευές, αναφέρει ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

✅ The earlier security alert has now been resolved and cleared by police. The South Terminal is reopening to staff and will be open to passengers shortly. Trains will also start calling at Gatwick Airport once the terminal is fully reopened. We would like to thank everyone for… pic.twitter.com/yNseHHBPmR — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την εκκένωση μεγάλου μέρους του Νότιου τερματικού του αερολιμένα του, προκάλεσε ορισμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ανέφερε σε ανακοίνωση του το αεροδρόμιο, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο της Βρετανίας- στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Λόγω του περιστατικού στο αεροδρόμιο αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Η ανακοίνωση του Αεροδρομίου

Το Γκάτγουικ, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη Βρετανία, που εξυπηρετεί περίπου 41 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ενημέρωσε το κοινό μέσω της πλατφόρμας X.

«Μεγάλο τμήμα του Νότιου Τερματικού έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό ασφαλείας. Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία επίλυση του ζητήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του.

A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident. Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing. Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.… pic.twitter.com/srjjz4rra0 — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024



Σύμφωνα με την αστυνομία του Σάσεξ, το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας του Νότιου Τερματικού.

A security cordon is in place around the South Terminal at Gatwick Airport following discovery of a suspected prohibited item in luggage. Police were called at 8.20am this morning and, as a precaution, an EOD (Explosive Ordnance Disposal) team is being deployed. 1/2 pic.twitter.com/nlUD3u8knu — Sussex Police (@sussex_police) November 22, 2024



Οι Αρχές δημιούργησαν αμέσως μια ζώνη αποκλεισμού για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού, ενώ κλήθηκε ομάδα πυροτεχνουργών στο σημείο.

Μέτρα Ασφαλείας

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία αστυνομικών, με ειδικά διακριτικά για εκρηκτικά, και σκύλους ανίχνευσης, καθώς και ένοπλων αστυνομικών που φύλασσαν την είσοδο της πύλης Αναχωρήσεων.

Police arriving at Gatwick airport . 11:53am. Still no update from the airport staff. pic.twitter.com/2Vi1PzMh2X — Marco Pajo (@ISawMarcoPolo) November 22, 2024

Για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στο σημείο.

Flight is delayed further and being told not to go back to departure lounge but stay near the gates….no estimated time of departure yet. Still boarding to gate area so fingers crossed @Gatwick_Airport Gatwick! pic.twitter.com/Eka3C6s72Z — Laurence KC, ⓥ Pavegen (@LaurenceKC) November 22, 2024

Αναστολή Συγκοινωνιών

Οι συγκοινωνίες προς το Γκάτγουικ διακόπηκαν προσωρινά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Gatwick Express στο X, «Οι συρμοί δεν θα εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο Γκάτγουικ μέχρι νεωτέρας λόγω του περιστατικού ασφαλείας. Οι επιβάτες παρακαλούνται να αναπροσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια».

⚠️Gatwick Airport will not be served until further notice 📢This is due to the Police and emergency services dealing with an incident at the airport ℹ️More info to follow as it is received — Gatwick Express (@GatwickExpress) November 22, 2024

Οι επιβάτες που είχαν ήδη περάσει από τον έλεγχο ασφαλείας αναγκάστηκαν επίσης να εκκενώσουν τον χώρο, ενώ πολλοί ανέμεναν κάποια ενημέρωση.

Ένας επιβάτης δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση».

Gatwick South Terminal evacuated after a security incidence. North Terminal is not effected. Incoming planes are still able to land at the airport at the moment. Trains can’t come in either. No Uber no taxi. Bomb disposal squad has arrived. There is a suspect package in the… pic.twitter.com/YPkjlnU8pm — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) November 22, 2024

🇬🇧🇺🇸 No se menciona un vínculo entre la explosión controlada por la embajada de Estados Unidos y la alerta de seguridad en la terminal sur del aeropuerto de Gatwick pic.twitter.com/7tftqUEAWd — Dan-i-El (@Danielibertari0) November 22, 2024

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ, δείχνουν υπαλλήλους του αεροδρομίου να μοιράζουν μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού και κουβέρτες στους ταξιδιώτες.

Blankets and water bottles being distributed to the public. Happening now at Gatwick airport south terminal. 🇬🇧✈️ #London pic.twitter.com/jTxvAuJfhs — Marco Pajo (@ISawMarcoPolo) November 22, 2024

Καμία σύνδεση με το περιστατικό στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Γκάτγουικ σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από μια ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου δέματος.

We can confirm that the ‘loud bang’ reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers. Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Local authorities are investigating a suspicious package outside the U.S. Embassy in London. Met Police are present and have closed Ponton Road out of an abundance of caution. We will provide further updates when available. Please monitor @metpoliceuk for updates. — U.S. Embassy London (@USAinUK) November 22, 2024

Οι έρευνες στο Γκάτγουικ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιδιώκουν την άμεση επαναφορά της ομαλότητας.