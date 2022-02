Λονδίνο: Φωτιά σε σταθμό του μετρό

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε γκαράζ πάνω από σταθμό μετρό στο δυτικό Λονδίνο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν δρομολόγια και να σημειώνονται καθυστερήσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες. Φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει χρήστες στα social media δείχνουν φλόγες και πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από κτίριο πάνω από τις πλατφόρμες του σταθμού του μετρό Acton Town στο δυτικό Λονδίνο.

Just seen this in Acton Town train station 👀 #london #tfl #piccadillyline pic.twitter.com/uYzDo942hI

Just got sent this by Acton Town tube station pic.twitter.com/2xJL9lNKc0

