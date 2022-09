Λιζ Τρας: Στο Μπάκιγχαμ η πρωθυπουργός της Βρετανίας—Πρώτη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στην πρώτη της επίσκεψη υπό τον νέο βασιλιά, Κάρολο Γ’, λίγες ώρες πριν από το πρώτο διάγγελμα του νέου μονάρχη.

Ένα 48ωρο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας, η Λιζ Τρας βρέθηκε να κολυμπά σε αχαρτογράφητα νερά, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ύστερα από επτά δεκαετίες στον θρόνο.

The Prime Minister has arrived at Buckingham Palace for an audience with The King. pic.twitter.com/YRLvZ4GHyV

— Royal Central (@RoyalCentral) September 9, 2022