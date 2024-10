Λίβανος: Βυθίζεται στο χάος από τις επιδρομές του Ισραήλ – Κλείνουν τα νοσοκομεία, γέμισαν τα καταφύγια

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο, όπου τα καταφύγια είναι σε άσχημη κατάσταση, ενώ τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των επιδρομών. Την χώρα επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη στηρίζει μια εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά θέλει την σχετική υποστήριξη από την Χεζμπολάχ και ταυτόχρονη εκεχειρία στην Γάζα.

Τρία νοσοκομεία στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου ενός στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω των ισραηλινών επιδρομών στη χώρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους που μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το νοσοκομείο “Αγία Τερέζα” κοντά στη νότια Βηρυτό ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις υπηρεσίες του λόγω των ισραηλινών επιδρομών, μαζί με άλλα δύο νοσοκομεία στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Εντωμεταξύ αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν σήμερα ότι τα περισσότερα από τα σχεδόν 900 καταφύγια του Λιβάνου είναι γεμάτα και ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τα ισραηλινά πλήγματα κοιμούνται στην ύπαιθρο, στους δρόμους ή σε δημόσια πάρκα.

«Τα περισσότερα από τα σχεδόν 900 ομαδικά καταφύγια που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση στον Λίβανο δεν έχουν πλέον διαθεσιμότητα», δήλωσε η Ρούλα Αμίν από την UNHCR σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Η ίδια δήλωσε ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές αναζητούνται περισσότεροι χώροι και ότι στο μεταξύ κάποια ξενοδοχεία, ακόμα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ανοίγουν τις πόρτες τους.

Οι λιβανικές αρχές δηλώνουν ότι πάνω από 1,2 εκατ. Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί και σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης του Ισραήλ με τη λιβανική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κατά τον τελευταίο χρόνο, οι περισσότεροι εκ των οποίων τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

«Στους δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Άνθρωποι κοιμούνται σε δημόσια πάρκα, στον δρόμο, στην παραλία», δήλωσε ο Μάθιου Λουτσιάνο, επικεφαλής του γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) στον Λίβανο. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τα περισσότερα καταφύγια είναι γεμάτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Βηρυτό και την Οροσειρά του Λιβάνου, αλλά είπε ότι σε ορισμένα υπάρχει ακόμα χώρος. Πολλά από τα υφιστάμενα καταφύγια είναι σχολεία, δήλωσε, πράγμα που σημαίνει επιπλέον προβλήματα για την εκπαίδευση.

Ο Λουτσιάνο εξέφρασε ανησυχία για την τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως γυναικών, που εργάζονται ως εσωτερικοί οικιακοί βοηθοί, οι οποίοι, όπως δήλωσε, «εγκαταλείπονται» από τους εργοδότες τους.

«Δεν έχουν χαρτιά…και ως εκ τούτου, είναι απρόθυμοι να ζητήσουν ανθρωπιστική βοήθεια διότι φοβούνται ότι μπορεί να συλληφθούν και στη συνέχεια να απελαθούν», δήλωσε. Πολλοί προέρχονται από την Αίγυπτο, το Σουδάν και τη Σρι Λάνκα, πρόσθεσε.

Σήμερα, ισραηλινά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί το βασικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, μπλοκάροντας τον δρόμο για οχήματα, και η Αμίν από την UNHCR δήλωσε ότι κάποιοι διέσχιζαν τα σύνορα πεζή. Το Ισραήλ λέει ότι ο δρόμος χρησιμοποιείτο για την μεταφορά όπλων.

«Μπορούσαμε να δούμε ότι κάποιοι περπατούσαν, απεγνωσμένοι να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, και άρα περπατούσαν διασχίζοντας αυτόν τον κατεστραμμένο δρόμο», δήλωσε η ίδια.

Περίπου το 60% των 185.000 και πλέον ανθρώπων που, σύμφωνα με την Αμίν, έχουν φθάσει μέχρι στιγμής στη Συρία είναι παιδιά και έφηβοι, κάποιες φορές χωρίς τη συνοδεία γονέων. «Καθώς φεύγουν για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, οι οικογένειες φθάνουν με βαθιά σωματική και συναισθηματική κόπωση και τεράστια ανάγκη για στήριξη», είπε η Αμίν.

