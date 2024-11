Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινή επίθεση διοικητής της Χεζμπολάχ – Βίντεο από την εξουδετέρωσή του δημοσίευσαν οι IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξουδετέρωσε» έναν τοπικό διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου διεξάγει εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος.

Ο στρατός «έπληξε και εξουδετέρωσε τον Αμπού Αλί Ρίντα, τον διοικητή της περιοχής Μπαρααχίτ στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο Αμπού Αλί Ρίντα «ήταν αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιθέσεων με ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων και επέβλεπε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Χεζμπολάχ στην περιοχή», πρόσθεσε ο στρατός.

