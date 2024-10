Λίβανος: Με πτήσεις τσάρτερ θα αναχωρήσουν οι Βρετανοί πολίτες – Είναι προγραμματισμένες από την κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (4/10) ότι έχει προγραμματίσει πτήσεις τσάρτερ που θα αναχωρήσουν την Κυριακή (6/10) από τον Λίβανο για να εξυπηρετήσει τους Βρετανούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τη χώρα.

«Δεν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες πτήσεις, μολονότι θα συνεχίσουμε να επανεξετάζουμε» την κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Περισσότεροι από 250 Βρετανοί έχουν ήδη φύγει από τον Λίβανο με πτήσεις που ναύλωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Hundreds of people have fled by air and sea, on commercial flights and hired boats, as the first government evacuation flight carrying around 180 people flew out of Beirut, landing in Birmingham about 9pm on Wednesday evening https://t.co/Fl4xSzDRHz

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 3, 2024