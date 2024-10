Λίβανος: Ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε νότια προάστια της Βηρυτού – Τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης (22/10) τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Η νέα σειρά επιθέσεων σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το πλήγμα που ισοπέδωσε κτίριο στην ίδια περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

ISRAEL IS ON IT’S DIABOLICAL MISSION OF TURNING LEBANON INTO A DEAD LAND⚡️☠️

At present Israel is bombing different areas of 𝐁𝐞𝐢𝐫𝐮𝐭,Lebanon. It bombed the Beirut Governmental Hospital, St. Theresa & Al-Janah areas of Beirut.

RESCUE MISSION IS ON#Lebanon #Beirut #Israel pic.twitter.com/OiWpu99cEs

— Barbarik (@Sunny_000S) October 21, 2024