Λίβανος: 23 νεκροί σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στα σύνορα με τη Συρία – Το πιο φονικό χτύπημα μέχρι στιγμής, λένε αξιωματούχοι του Λιβάνου

Την ώρα που μια πρόταση για 21ήμερη κατάπαυση του πυρός απορρίπτεται από το Ισραήλ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, με δεκάδες θύματα από τις τελευταίες επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να συνεχίσει τις επιθέσεις «με πλήρη ισχύ» την Πέμπτη, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για μια παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε ενώ ο Νετανιάχου ετοιμαζόταν να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την ίδια στιγμή που μέλη της κυβέρνησής του απέρριπταν πρόταση κατάπαυσης του πυρός που είχε υποβληθεί από τις ΗΠΑ, ευρωπαίους συμμάχους και αρκετές αραβικές χώρες.

Μία από τις πλέον θανατηφόρες επιθέσεις σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε ένα κτίριο που στεγάζει Σύριους εργάτες και τις οικογένειές τους στον Λίβανο, σκοτώνοντας 23 άτομα. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, το χτύπημα αυτό ήταν το πιο φονικό που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στην εντατικοποιημένη αεροπορική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ.

At least 23 people, all Syrian and predominantly women and children, died in a strike on a three-story building in the Lebanese town of Younine late Wednesday, according to Mayor Ali Qusas, who spoke to Reuters.

