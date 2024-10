Λιθουανία: Νίκη των Σοσιαλδημοκρατών στις βουλευτικές εκλογές – «Χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση»

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (LSDP) αναδεικνύεται ισχυρότερη πολιτική δύναμη στην Λιθουανία μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών σε αυτήν τη χώρα της Βαλτικής.

Με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, οι Σοσιαλδημοκράτες εξασφαλίζουν 52 από τις 141 έδρες στο κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις περί αλλαγής σκυτάλης στην εξουσία.

Η κυβερνώσα συντηρητική παράταξη Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD), της απερχόμενης πρωθυπουργού Ινγκρίντα Σιμονίτε, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 28 έδρες.

🇱🇹| Elections Day in Lithuania The second round of parliamentary elections in Lithuania are held today

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με δύο μικρότερα κόμματα: την Ένωση Δημοκρατών για τη Λιθουανία (DSVL) που εξασφάλισε 14 έδρες και την Ένωση Λιθουανών Αγροτών και Πρασίνων (LVŽS) που καταλαμβάνει 8 έδρες. Ένας τέτοιος συνασπισμός θα έχει ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε ότι ο λαός της Λιθουανίας επιθυμεί την αλλαγή, χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική κυβέρνηση», τόνισε η επικεφαλής του LSDP Βίλιγια Μπλινκεβιτσούτε.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο επικεφαλής του TS-LKD Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις αναγνώρισε την ήττα στις εκλογές και συνεχάρη τους Σοσιαλδημοκράτες για την επιτυχία τους.

Το νεοσύστατο λαϊκιστικό κόμμα Nemuno Aušra (NA) με επικεφαλής τον Ρεμίγκιγιους Γιεμαϊτάιτις καταλαμβάνει 20 έδρες στο νέο κοινοβούλιο. Πέρυσι, ο Γιεμαϊτάιτις παραιτήθηκε από βουλευτής λόγω των επικρίσεων που δέχθηκε για αντισημιτικά σχόλια. Διώκεται για υποκίνηση μίσους, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται και επιμένει ότι απλώς επέκρινε την ισραηλινή κυβέρνηση για την πολιτική της στη Λωρίδα της Γάζας.

Lithuanians vote in runoff as centre-left tipped to take power: Vilnius (AFP) –

Lithuania votes in the second round of its general elections on Sunday, likely to replace the ruling conservatives… https://t.co/HUUbf3ef9V #Lietuva #rinkimai #centrakairė #balsavimas #saugumas pic.twitter.com/ktSLHWUoeV

— zeta panama (@zetacompa) October 27, 2024