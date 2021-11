Η Πολωνία κατηγορεί τη Λευκορωσία πως εξακολουθεί να μεταφέρει μετανάστες στα σύνορα

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Λευκορωσία ότι εξακολουθεί να μεταφέρει μετανάστες στα σύνορά της, αν και νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα εκκαθάρισε τους καταυλισμούς κοντά στη μεθόριο.

Η Ευρώπη υποστηρίζει ότι η Λευκορωσία μεταφέρει αεροπορικώς χιλιάδες ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια τους ωθεί να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μινσκ, ωστόσο, αρνείται ότι υποδαυλίζει την κρίση.

«Το Σάββατο (…) μια ομάδα περίπου 100, πολύ επιθετικών, αλλοδαπών, μεταφέρθηκαν στα σύνορα από Λευκορώσους στρατιώτες και προσπάθησαν να μπουν στην Πολωνία διά της βίας. Οι (πολωνικές) υπηρεσίες το απέτρεψαν» ανέφερε η συνοριοφυλακή στο Twitter.

Το Σάββατο καταγράφηκαν 208 απόπειρες μεταναστών να μπουν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία, λίγο περισσότερες απ’ όσες έγιναν την Παρασκευή αλλά πολύ λιγότερες από τις 501 που καταγράφηκαν την Τετάρτη. Η γειτονική Λιθουανία ανακοίνωσε ότι 44 μετανάστες επιχείρησαν, ανεπιτυχώς, να μπουν στο έδαφός της το Σάββατο.

Καμιά δεκαριά μετανάστες από το Ιράκ, που μίλησαν στο λιθουανικό ειδησεογραφικό πόρταλ DELFI, είπαν ότι μεταφέρθηκαν διά της βίας στα σύνορα με στρατιωτικά φορτηγά από τους Λευκορώσους στρατιωτικούς, οι οποίοι αγνόησαν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα την Εσθονία, για να συζητήσει την κρίση με την ομόλογό του, Κάγια Κάλας. Αργότερα θα μεταβεί στη Λιθουανία και τη Λετονία.

«Σήμερα, στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας, αντιμετωπίζουμε ένα νέο είδος πολέμου, έναν πόλεμο στον οποίο οι μετανάστες είναι όπλα, η παραπληροφόρηση είναι όπλο, έναν υβριδικό πόλεμο» είπε ο Μοραβιέτσκι, προειδοποιώντας ότι είναι υπό συζήτηση η επιβολή περαιτέρω οικονομικών κυρώσεων στη Λευκορωσία.

We must stand together to defend Europe against Lukashenko’s hybrid war. We will not yield to blackmail and we will do everything to defend the EU’s borders. 🇵🇱, 🇱🇹, 🇱🇻, 🇪🇪 need support. Watch a message from Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki. #WeDefendEurope pic.twitter.com/uGPYfkFwec

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) November 21, 2021