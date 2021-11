Τα καλσόν με χρώμα είναι η hot τάση του χειμώνα

Το μαύρο είναι ένα υπέροχο κλασικό χρώμα και η πιο άμεση και ακίνδυνη επιλογή, ακόμα κι αν μιλάμε απλά για καλσόν. Ωστόσο αυτή τη σεζόν, οι τάσεις θέλουν τα πόδια μας γεμάτα με έντονες αποχρώσεις, και τα καλσόν γίνονται τα πραγματικά αστέρια των χειμερινών εμφανίσεων με τις ευφάνταστες εκδοχές τους, δίνοντας στο just walking μια άλλη διάσταση.

Οι νέον αποχρώσεις είναι η πιο cool επιλογή της εποχής που διανύουμε, όπως προτείνει και ο Versace. Μπορείτε επίσης να παίξετε με τις αντιθέσεις επιλέγοντας απροσδόκητους συνδυασμούς σαν τον Tom Ford.

Και αν λατρεύετε τα σχέδια, οι designers δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε. Do it like Nina Ricci!

Πηγή: Instyle.gr