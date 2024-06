Κύπρος: Καίει για τρίτη ημέρα η φωτιά στην Πάφο – Στη μάχη με τις φλόγες Canadair από την Ελλάδα

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην Πάφο, στην Κύπρο. Το μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία έδινε ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, βρίσκεται σε δύσβατη πλέον περιοχή και αυτό κάνει τα πράγματα δυσκολότερα. Ωστόσο, κάποιες από τις συνθήκες που επικρατούν προκαλούν αισιοδοξία για την εξέλιξη των πραγμάτων.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες γύρω στους 41 βαθμούς και η ανησυχία στρέφεται πλέον πολύ περισσότερο στις αναζωπυρώσεις και φυσικά στους ανέμους οι οποίοι χθες το απόγευμα είχαν δυσχεράνει το έργο των συνεργείων κατάσβεσης.

Ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος δήλωσε σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως οι άνεμοι την Τρίτη ήταν 4-5 μποφόρ ωστόσο και η ίδια η πυρκαγιά δημιουργεί επιπρόσθετα κάποια μποφόρ για αυτό εξελίχτηκε η πυρκαγιά με τόσους γρήγορους ρυθμούς. Πρόσθεσε πως ύστερα από ενημέρωση της οποίας έτυχε, σήμερα Τετάρτη οι άνεμοι θα πνέουν 3-4 μποφόρ. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα πως οριοθετώντας την πυρκαγιά θα μπορέσουν να την κατασβέσουν εντελώς λαμβάνοντας υπόψη και την ένταση του ανέμου.

Το βράδυ, ωστόσο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικρατούσε νηνεμία κάτι που επέτρεψε στους πυροσβέστες να συγκρατήσουν τη φωτιά, η οποία είχε αρχίσει να απειλεί και άλλα χωριά στην περιοχή, πέραν των επτά τα οποία επηρεάστηκαν και τα πλείστα εκ των οποίων είχαν εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους. Η Πολιτεία μερίμνησε να ενοικιαστούν δωμάτια σε ξενοδοχεία για όσους κατοίκους τα χρειάζονταν.

Τα δύο αεροσκάφη Canadair που απέστειλε η Ελλάδα για να συνδράμουν τις προσπάθειες έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί στην Κύπρο από την Ρόδο, ενώ έως το απόγευμα αναμένονται και άλλα πτητικά μέσα. Από το πρωί επίσης άρχισε η οριοθέτηση της πυρκαγιάς από αέρος έτσι που να είναι πιο αποτελεσματικές οι προσπάθειες για συγκράτηση και κατάσβεσή της.

After a request for assistance by Cyprus due to #wildfires in the Paphos region we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.

2 Canadairs from Greece are already assisting 🇨🇾 firefighters in combating the large fire.

Thank you, 🇬🇷! #EUsolidarity pic.twitter.com/yo6R76hz3n

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) June 12, 2024