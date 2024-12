Κύπρος: Επεισόδιο μεταξύ γεωργών και κυανόκρανων στη νεκρή ζώνη – «Φτάνοντας βρήκαμε όλη αυτή τη βία»

Επεισόδιο ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους γεωργούς και ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών σημειώθηκε σήμερα στη νεκρή ζώνη κοντά στη Δερύνεια στην Κύπρο, αναφέρει η ΕΡΤnews.

Η UNFICYP καταγγέλλει ότι γεωργοί προσπάθησαν να μεταβούν στα χωράφια τους εντός της νεκρής ζώνης για να τα καλλιεργήσουν χωρίς όμως να έχουν λάβει άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία επιβεβαίωσε και η Αστυνομία της Δημοκρατίας, όταν οι ειρηνευτές πρόσεξαν τους γεωργούς έσπευσαν στο σημείο και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. Εκείνοι όμως, αρνήθηκαν, διαπληκτίστηκαν με τους ειρηνευτές, τους επιτέθηκαν και εν συνεχεία προκάλεσαν ζημιές με τρακτέρ στα οχήματά τους.

Η καλλιέργεια εντός της Νεκρής Ζώνης γίνεται σε προσυνεννόηση με την UNFICYP ή οποία έχει την ευθύνη επιτήρησής της. Ουδείς δικαιούται να εισέλθει εάν δεν έχει την άδειά της ενώ στο παρελθόν υπήρξαν και επεισόδια ανάμεσα σε γεωργούς από τις δύο κοινότητες.

Όπως αναφέρει στο sigmalive.com ένας από τους εμπλεκόμενους αγρότες, «γύρω στις 8 το πρωί, που πήγαμε για να βάλουμε τον σπόρο και τα λιπάσματα στα χωράφια μας, οι άνδρες της UNFICYP δεν μας άφηναν να μπούμε στη νεκρή ζώνη. Συγκεκριμένα, έτρεχαν και κτυπούσαν πάνω στο τρακτέρ και προσπαθούσαν να εμποδίσουν τα αυτοκίνητα μας, μπροστά και πίσω για να μην προχωρήσουμε».

«Με το έτσι θέλω μπήκαμε και καταφέραμε να σπείρουμε λίγα χωράφια και μας έχει απομείνει μόνο ένα χωράφι που βρίσκεται κοντά στη σκοπιά των Τούρκων», πρόσθεσε, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, «οι άνδρες της UNFICYP μας ανέκοψαν και έβαλαν αυτοκίνητα γύρω γύρω από τα τρακτέρ και τα φορτηγά μας και δεν μας αφήνουν να σπείρουμε το τελευταίο χωράφι». Όπως είπε, «πρέπει να είμαστε γύρω στα 300 μέτρα μακριά από το συρματόπλεγμα που υπάρχει πριν το φυλάκιο των Τούρκων».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «ενώ είχαμε άδεια για να σπείρουμε τα χωράφια μας σήμερα, που την πήραμε στη συνάντηση της Τετάρτης (18/12), δεν μας άφηναν να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτοί μας είπαν να έρθουμε σήμερα για να σπείρουμε και φτάνοντας βρήκαμε όλη αυτή τη βία από τους ειρηνευτές πάνω μας». Όπως ανέφερε, έχουν και βίντεο από όσα έγιναν το πρωί.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι ακριβώς έγινε, ο ίδιος γεωργός είπε πως «οι ειρηνευτές έτρεχαν μπροστά από τα τρακτέρ για να μην μπούμε στα χωράφια, άλλοι κτύπησαν και πάνω σε δύο τρακτέρ». Αλλά, τόνισε, «το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

Τόνισε, επίσης, ότι «καλλιεργούμε τα χωράφια μας εδώ και 15 χρόνια». Οι 15 γεωργοί που καλλιεργούν τα χωράφια τους στην περιοχή «έχουμε συνολικά 250 σκάλες», ανέφερε και σημείωσε πως «θα μείνουμε στη περιοχή μέχρι να καταφέρουμε να σπείρουμε και το τελευταίο χωράφι που απέμεινε».

Σημειώνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com υπήρξε ελαφρύς τραυματισμός ενός άνδρα της ομάδας των Κυανόκρανων.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ένα τρακτέρ να αποπειράται να μπει στο χωράφι, ενώ από δίπλα του και παράλληλα κινείται ένα όχημα των UNFICYP. Ξαφνικά, το όχημα του ΟΗΕ, ένα λευκό αυτοκίνητο αγροτικού τύπου, μπαίνει στη μέση κόβοντας τον δρόμο του τρακτέρ, σταματώντας απότομα μπροστά του με λίγα εκατοστά απόσταση και μένει ακινητοποιημένο. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται τα οχήματα του ΟΗΕ να είναι παραταγμένα εμποδίζοντας τον δρόμο στα τρακτέρ.

GREEK CYPRIOT FARMER VIOLATES THE BUFFER ZONE TRYING TO STORM INTO THE TRNC!

As a result, a UN soldier was wounded. The UN then made the following statement:

📌 Farming close to the ceasefire lines within the UN buffer zone is strictly prohibited and risks causing tensions.

📌… pic.twitter.com/pOXjVNBJsa

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) December 20, 2024