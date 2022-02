Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία – Αρχίζουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Κρίσιμη ημέρα η σημερινή για την Ουκρανία. Το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας ξύπνησαν για ακόμη μια φορά με σειρήνες προκειμένου οι άμαχοι να προστατευθούν στα καταφύγια λόγω επικείμενης ρωσικής επίθεσης. Κι όλα αυτά την ώρα που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας.

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στο Γόμελ, στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Μέσω Twitter οι Λευκορώσοι έδωσαν μία φωτογραφία στη δημοσιότητα από την αίθουσα όπου θα γίνουν οι συζητήσεις.

Την Κυριακή η ουκρανική Προεδρία ανέφερε πως αποδέχθηκε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, που θα πραγματοποιηθούν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, κοντά στο Τσερνόμπιλ, μια απόφαση που ελήφθη μετά τη μεσολάβηση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική, χωρίς να έχουν οριστεί προαπαιτούμενα, στα ουκρανο-λευκορωσικά σύνορα, στην περιοχή του ποταμού Πρίπιατ», δήλωσε η Προεδρία στα social media.

Σε ανακοίνωση του Ουκρανού υφυπουργού Εσωτερικών, Εβγκένι Γενίν σημειώνεται ότι ο Αλεξάντερ Λουκασένκο «ανέλαβε την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλα τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και οι πύραυλοι που σταθμεύουν στο έδαφος της Λευκορωσίας θα παραμείνουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της μετάβασης, συνάντησης και επιστροφής της ουκρανικής αντιπροσωπείας».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία για να εξασφαλίσει την ειρήνη, καθώς η Ουκρανία πρόκειται να συναντηθεί με τη Ρωσία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν πιστεύω πραγματικά στο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αλλά ας προσπαθήσουν ώστε αργότερα να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης της Ουκρανίας που να αμφιβάλλει ότι εγώ, ως Πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο, όταν υπήρχε ακόμη και μία μικρή ευκαιρία».

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση σε βίντεο ενώ συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Νωρίτερα ένας σύμβουλος του ουκρανού υπουργού Εσωτερικών είχε δηλώσει πως πύραυλοι Ισκαντέρ εκτοξεύθηκαν από τη Λευκορωσία προς την Ουκρανία γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει τηλεφωνικά σήμερα με συμμάχους και εταίρους της Ουάσινγκτον τις «εξελίξεις» ως προς την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και για να «συντονίσει» μια «ενωμένη αντίδραση» σε αυτή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του δεν διευκρινίζεται ποιοι άλλοι ηγέτες θα πάρουν μέρος στη συζήτηση με τον κ. Μπάιντεν, η οποία οργανώνεται την ημέρα που αρχίζει να συζητείται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναφέρεται πάντως ότι η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 18:15 (ώρα Ελλάδας).

Εκρήξεις ακούγονται από νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στο Κίεβο επικράτησε ηρεμία για κάποιες ώρες χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

A rocket hit a residential building in the center of #Chernihiv #Ukraine. A fire broke out, two lower floors are on fire. The number of injured is currently unknown. pic.twitter.com/m4tIBtCEqm

