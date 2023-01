Κορονοϊός: Εικόνες σοκ στην Κίνα – Οικογένειες καίνε τους νεκρούς συγγενείς τους στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Κίνα, με πολλές οικογένειες να καίνε στον δρόμο τους συγγενείς τους που πέθαναν από κορονοϊό. Τα νοσοκομεία, τα γραφεία τελετών και τα κρεματόρια έχουν «παραλύσει» σε όλη τη χώρα.

Όπως γράφει η DailyMail, η Κίνα αντιμετωπίζει τεράστια έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού μετά τον τερματισμό της «μηδενικής COVID» πολιτικής, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών που συγκεντρώνονται στα νοσοκομεία να έχει εκτοξευθεί, την ίδια στιγμή που τα κρεματόρια της χώρας ανεβάζουν τις τιμές των υπηρεσιών τους. Οι ειδικοί εκτιμούν πως τους επόμενους μήνες στην Κίνα θα καταγραφούν έως και 2,1 εκατ. θάνατοι από κορονοϊό. Όμως η κυβέρνηση της χώρας ισχυρίζεται ότι από τον τερματισμό την εφαρμογή της «μηδενικής COVID» πολιτικής έχουν καταγραφεί μόλις 5.000 θάνατοι.

Ορισμένες οικογένειες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και προχωρούν μόνοι τους στην αποτέφρωση των νεκρών συγγενών τους. Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media, δείχνουν τις αυτοσχέδιες καύσεις των σορών σε δρόμους, πάρκινγκ , πάρκα και πλατείες.

Σε ένα βίντεο φαίνεται ένα ξύλινο φέρετρο να καίγεται στο πλάι ενός δρόμου, ενώ σε ένα δεύτερο, διακρίνονται κάτοικοι της Σαγκάης να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα πάρκινγκ γύρω από το υπαίθριο αποτεφρωτήριο.

I've seen quite a few similar videos, but haven't posted any until now. Given what we learned from other sources about how difficult & expensive to cremate a body in a #crematorium in #CCPChina, I'm not surprised if someone in the countryside chose to do this.#ChinaCovidDeaths pic.twitter.com/hxhGdhPriS

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) January 3, 2023