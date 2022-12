Κορεάτισσα streamer του Twitch και του YouTube παρενοχλήθηκε ενώ έκανε live

Μια Κορεάτισσα έκανε ζωντανή μετάδοση από τη Βομβάη της Ινδίας και φέρεται να παρενοχλήθηκε από δύο άνδρες σε ένα βίντεο που έγινε viral.

Η Hyojeong Park, γνωστή ως Mhyochi, πήγαινε στο ξενοδοχείο της στο Khar στις 11:50 μ.μ. την Τρίτη, όταν ένας άνδρας έβαλε το χέρι του γύρω από το λαιμό της 24χρονης και τη φίλησε στο μάγουλο, αναφέρει το BBC.

Ένας από τους άνδρες φώναξε, «Σ’ αγαπώ», το οποίο αγνόησε.

Οι άνδρες της ζήτησαν τον αριθμό τηλεφώνου της και ένας φάνηκε να πιάνει το μπράτσο της Mhyochi και να την τραβάει προς μια μοτοσικλέτα. Εκείνη αντιστάθηκε. “Πού πάμε;” ρώτησε. «Όχι, όχι, όχι», φώναζε η γυναίκα.

Οι δύο άνδρες, που ταυτοποιήθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Mobeen Chand Mohammad Shaikh και Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari, κατηγορήθηκαν για παρενόχληση από την αστυνομία της Βομβάης.

«Ο κατηγορούμενος με ακολούθησε στο ξενοδοχείο και όταν μου ζήτησαν τον αριθμό του κινητού μου, τους έδωσα έναν ψεύτικο για να ξεφύγω από την κατάσταση», είπε η Mhyochi στο India Today.

«Ήμουν αρκετά σοκαρισμένη. Προσπάθησα να μην κλιμακώσω την κατάσταση και προσπάθησα να φύγω. Αλλά έπιασε τον καρπό μου και με έσυρε στη μοτοσικλέτα του».

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F

— Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) November 30, 2022