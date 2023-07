Κολομβία: Η στιγμή της σύγκρουσης 2 μαχητικών αεροσκαφών

Ένας αξιωματικός της κολομβιανής αεροπορίας πέθανε έπειτα από την σύγκρουση δύο στρατιωτικών αεροσκαφών σε εκπαιδευτική αποστολή. Ο Αντισυνταγματάρχης Mario Andres Espinosa έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιβεβαίωσε ο στρατός της χώρας, ενώ ο άλλος αξιωματικός που χειριζόταν το δεύτερο αεροσκάφος επέζησε και νοσηλεύεται.

Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή, που συνέβη το Σάββατο, δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – και δείχνουν πώς το σκάφος του βετεράνου Espinosa τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση πριν πέσει κατακόρυφα στο έδαφος.

In #Colombia, two military aircraft collided during a training flight. Both pilots ejected.

Air Force Colonel Mario Andres Espinosa Gonzalez, who was flying one of the aircraft, died. The co-pilot was not seriously injured. pic.twitter.com/1LhNjsAdCy

