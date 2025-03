Κιρ Στάρμερ: «Ενισχυμένος» σε δημοσκόπηση στη Βρετανία από τις κινήσεις του στη διεθνή σκηνή

Θετικά βλέπει ο βρετανικός λαός τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στη διπλωματική σκακιέρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Κίρ Στάρμερ, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Η δημοσκόπηση της Ipsos για την εφημερίδα The Times έδειξε ότι το 30% των Βρετανών πιστεύει ότι ο Στάρμερ κάνει καλή δουλειά ως πρωθυπουργός, από 23% τον περασμένο μήνα, αν και το 45% δήλωσε ότι κάνει κακή δουλειά. Η Ipsos διεξήγαγε τη δημοσκόπησή της διαδικτυακά από τις 4 έως τις 5 Μαρτίου και πήρε συνέντευξη από 981 ενήλικες ηλικίας 18-75 ετών σε ολόκληρη τη Βρετανία.

New polling with

Against the backdrop of multiple meetings with world leaders over ending the conflict in Ukraine and Russia, Keir Starmer has enjoyed a jump in approval ratings this week.

Although still strongly disapproved of overall, he has risen by 10 points.

— Opinium (@OpiniumResearch) March 8, 2025