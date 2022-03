Κίνα: ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο της συντριβής του Boeing

Βίντεο κυκλοφόρησαν στο Twitter που φέρεται να δείχνουν το σημείο, όπου κατέπεσε το Boeing 737 στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροπλάνο έκανε το δρομολόγιο από το Κουνμίνγκ στο Γκουανγκζού και έπεσε στην περιοχή Γκουανγκσί. Προκλήθηκε φωτιά στα βουνά όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση και φαίνεται στα πλάνα.

#東航飛機失事 #BREAKING: A Boeing 737 of China Eastern with 133 people onboard had an accident and caused mountain fire in Tengxian county, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region; casualties are not clear yet. pic.twitter.com/1OlMcyqDHV

