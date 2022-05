Κίνα: “Ματωμένος” ο ουρανός στη Ζουσάν – Σε τι οφείλεται το σπάνιο φαινόμενο

Κόκκινος βάφτηκε ο ουρανός στην πόλη Ζουσάν στην Κίνα, στην ανατολική επαρχία Τσετσιάνγκ με τους συνωμοσιολόγους να μιλούν για “ημέρα της Αποκάλυψης”.

Αρκετοί ήταν αυτοί που παρατήρησαν ένα περίεργο φως στον ουρανό, ο οποίος ξαφνικά έγινε κόκκινος, στις 7 Μαΐου, με αρκετούς να εντυπωσιάζονται από το θέαμα, ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και έκαναν λόγο για “Αποκάλυψη”. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχετικές αναρτήσεις προσέλκυσαν περισσότερες από 150 εκατ. προβολές. “Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι εκπληκτικό, ο ουρανός μπορεί ακόμη και να γίνει κόκκινος”, δήλωσε ένας χρήστης του twitter, σύμφωνα με τους Global Times.

Υπήρξαν επίσης αναφορές σε μία μελέτη Ιαπώνων επιστημόνων το 2017, σύμφωνα με την οποία ο ουρανός έγινε κόκκινος σε αρκετές χώρες το 1770, λόγω τεράστιας ηλιακής δραστηριότητας.

Red sky in Zhoushan, China, on the evening of May 7th, 2022!! #RedSky #China

Ωστόσο, το τοπικό γραφείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στη Ζουσάν έσπευσε να δώσει απαντήσεις, ανακοινώνοντας ότι ο “ματωμένος” ουρανός προκλήθηκε από τη διάθλαση και τη διασπορά του φωτός, πιθανότατα από τα φώτα των πλοίων στο λιμάνι, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οι μετεωρολόγοι είπαν ότι αυτό συνέβη από τη διάθλαση του κόκκινου φωτός που είχαν σκάφη στις λάμπες τους και σε συνδυασμό με τη χαμηλή νέφωση πάνω από την πόλη, δημιουργήθηκε το σπάνιο φαινόμενο.

Είχε ομίχλη και συννεφιά στη Ζουσάν το Σάββατο και έβρεχε την ώρα που βάφτηκε κόκκινος ο ουρανός, που σημαίνει ότι το φαινόμενο μπορεί να προκλήθηκε από την αντανάκλαση του φωτός από τα σύννεφα χαμηλής στάθμης, εξήγησε μέλος του προσωπικού του Μετεωρολογικού Γραφείου της Ζουσάν.

“Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, το νερό στην ατμόσφαιρα σχηματίζει αερολύματα που διαθλούν και διασκορπίζουν το φως των αλιευτικών σκαφών και δημιουργούν τον κόκκινο ουρανό που βλέπει το κοινό”, είπαν οι μετεωρολόγοι.

A social media video that went viral has shown the sky over #Zhoushan, a #Chinese city near the lockdown-hit #Shanghai, turning red over the weekend.

