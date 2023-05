Κιλιτσντάρογλου: Κατέθεσε αγωγή ενός εκατομμυρίου λιρών κατά του Ερντογάν για το πλαστό βίντεο

Αποζημίωση ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών διεκδικεί με αγωγή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου από τον αντίπαλό τους στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Τουρκίας, μετά την παραδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι το βίντεο που παρουσίασε χθες τον αρχηγό του CHP με μαχητές του PKK είναι πλαστό.

Ο δικηγόρος του Κιλιτσντάρογλου, ο Σελάλ Τσελίκ, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή κατά του Ερντογάν ζητώντας αποζημίωση 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, για τις δηλώσεις του σχετικά με το μονταρισμένο βίντεο. Όπως ανέφερε η αγωγή κατατέθηκε λόγω των δηλώσεων του Ερντογάν σχετικά με το βίντεο που δείχνει τον Κιλιτσντάρογλου μαζί με στελέχη του PKK, το οποίο παρουσίασε και στις συγκεντρώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν δήλωσε σε ζωντανή εκπομπή στην οποία συμμετείχε, σχετικά με το μονταρισμένο βίντεο ότι «ο Κιλιτσντάρογλου έχει βιντεοσκοπημένο υλικό με αυτούς στο Καντίλ. Αλλά είναι μοντάζ, αλλά είναι αυτό, αλλά είναι εκείνο». Χθες σε προεκλογική ομιλία στο Σίβας είπε ότι «πατούν ξεδιάντροπα πάνω σε ένα βίντεο 5 δευτερολέπτων, το οποίο είναι προϊόν της ευφυίας της νεολαίας μας», δικαιολογώντας έτσι την προβολή του.

Ο Τσελίκ έγραψε στο Twitter:

«Σύμφωνα με την εντολή του Γενικού μας Προέδρου και 13ου Προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου- Από τον επικεφαλής του μοντάζ, δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος αγνοεί την ηθική αξία του «ιπποτικού αγώνα» που ταυτίζεται με την τουρκική ιστορία και τον πολιτισμό και ο οποίος έχει υιοθετήσει και εσωτερικεύσει τη συκοφαντία ως αξία- Καταθέσαμε τη μήνυσή μας για να ζητήσουμε τον απολογισμό των απατεώνων του βίντεο του μοντάζ! Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν τηρήσαμε την αξία του Ερντογάν! Ξεπερνώντας την αξία που αποδίδεται στην προσωπικότητά του, επιλέξαμε να καταθέσουμε αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών: Για να διανεμηθεί στα παιδιά των μαρτύρων μας ως υποτροφία εκπαίδευσης….»

🔴 On state-run TRT on Monday, Erdoğan once again accused Kılıçdaroğlu of having a joint electoral campaign video with executives of the PKK, saying, “PKK members have shown support to them through these videos.”https://t.co/cYYEg8fecA pic.twitter.com/DUNSZ54ydz

— MedyaNews (@1MedyaNews) May 24, 2023