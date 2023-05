Κιάνου Ριβς: Η συνεργασία με την διάσημη πρώην του

Ξανά κοντά ήρθαν ο Κιάνου Ριβς με την πρώην σύντροφό του Σοφία Κόπολα, για επαγγελματικούς λόγους με τον ηθοποιό να δηλώνει ενθουσιασμένος γι’ αυτήν τη συνεργασία.

Οι δύο πρώην συνεργάστηκαν στη δημιουργία ταινίας-αφιέρωμα στο Suntory Time, στο πλαίσιο της 100ής επετείου της ιαπωνικής εταιρείας παραγωγής ουίσκι The House of Suntory.

“ #KeanuReeves is featured in The #Suntory Anniversary Tribute, directed by #SofiaCoppola , which tells the story of the brand’s heritage.” @JustJared https://t.co/UpnlONmL96 pic.twitter.com/pSSJ1YBxcy

Keanu Reeves & Sofia Coppola at The House of Suntory 100 Year Anniversary in New York 🍷(May 23 2023)

Η εταιρία ανέθεσε μια συνεργασία μεταξύ της σκηνοθέτιδας, Σοφία Κόπολα , 52 ετών, και του Κιάνου Ριβς, 58 ετών. Οι δύο σταρ πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και έλαμπαν ο ένας δίπλα στον άλλον ενώ ήταν προφανής η οικειότητα ανάμεσά τους.

Η ταινία της Κόπολα «Lost in Translation» του 2003 διαδραματιζόταν στο Τόκιο και περιείχε τη φράση «For relaxing times, make it Suntory Time», η οποία, σύμφωνα με τη εταιρία , βοήθησε στο να γίνει γνωστή εκείνη την εποχή. Και, ο Ριβς πρωταγωνίστησε σε μια διαφήμιση της Suntory τη δεκαετία του 1990.

Keanu Reeves Stars In New Film Directed By Sofia Coppola To Celebrate Japanese Whiskey🥃

He has announced that he’s starring in a new advert and also a short documentary series, directed by Sofia Coppola and Roman Coppola, celebrating 100 years of The House of Suntory pic.twitter.com/3x7OQupvCP

— keanureevesfanpage.tr (@keanureevesfptr) May 24, 2023