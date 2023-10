Καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ – Βίντεο από το σημείο των ερευνών

Ένας καρχαρίας τεσσάρων μέτρων σκότωσε έναν 55χρονο σέρφερ, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να αναζητούν το σώμα του.

Ο άνδρας έκανε σερφ κοντά στην παραλία Granites, νότια του Streaky Bay στη χερσόνησο Eyre της Νότιας Αυστραλίας, περίπου στις 10.20 π.μ. όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι ο καρχαρίας είχε μήκος τεσσάρων μέτρων.

EXCLUSIVE: 7NEWS has obtained exclusive video of a monster white pointer minutes after it mauled a surfer at Granite Rock, south of Streaky Bay. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/ZayjP2JYZK #7NEWS pic.twitter.com/2norrEBxen

Η Eyre και η Western Police ξεκίνησαν αμέσως έρευνα με τη βοήθεια της Police Water Operations, της PolAir, της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης και τοπικών εθελοντών.

Το πτώμα δεν έχω εντοπιστεί ακόμη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Το Streaky Bay βρίσκεται 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αδελαΐδας και είναι μια δημοφιλής παραθαλάσσια τουριστική πόλη με κοντινά αξιοθέατα, όπως η Smooth Pool και οι High Cliffs.

HAPPENING NOW: A major sand, air and sea search is underway on the state’s west coast after a young surfer was mauled in a shark attack off Granite Rock at Westall, south of Streaky Bay. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/ZayjP2JYZK #7NEWS pic.twitter.com/P0JUZv0XOS

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 31, 2023