Καπιτώλιο: Δεν βρέθηκε ένοπλος, λέει η αστυνομία – «Φαίνεται ότι ήταν λάθος τηλεφώνημα»

Μετά από έρευνα στα κτίρια του Καπιτωλίου η αστυνομία δεν εντόπισε κανέναν ένοπλο ούτε αναφέρθηκε τραυματισμός.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Χιού Καριού είπε ότι το τηλεφώνημα για ένοπλο σε κτίριο του Καπιτωλίου ήταν πιθανότητα λάθος. «Ήρθε ένα τηλεφώνημα για έναν ενεργό ένοπλο. Φαίνεται ότι ήταν λάθος τηλεφώνημα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και κανείς ένοπλος δεν εντοπίστηκε», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

It appears that there was no active shooter or injuries at the Russell Senate Office Building after U.S. Capitol Police warned of a possible shooter and evacuated the building.

If anything this reminds us all how important it is for politicians to stop the dangerous dialogue… pic.twitter.com/BWWJJ0bkW1

