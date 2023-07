Καναδάς: Νεκρά βρέθηκαν δύο παιδιά που παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο – Εξακολουθεί να αγνοείται ένας έφηβος

Οι αρχές του Καναδά ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εντόπισαν νεκρά δύο παιδιά που παρασύρθηκαν το Σάββατο από ορμητικό χείμαρρο στη Νέα Σκωτία, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών από τις πλημμύρες. Η τύχη εφήβου εξακολουθεί να αγνοείται.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι συνεργείο έρευνας και διάσωσης εντόπισε το πτώμα ενός παιδιού», είπε η Σου Μπλακ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τα «ανθρώπινα λείψανα» που είχαν βρεθεί τη Δευτέρα διαπιστώθηκε πως ανήκουν στο δεύτερο παιδί που αναζητούσαν οι αρχές.

Λόγω καταιγίδας που ξεκίνησε την Παρασκευή, ορισμένες περιοχές δέχθηκαν τόση βροχή όση πέφτει συνήθως σε διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με μετεωρολόγους. Οι ορμητικοί χείμαρροι που δημιουργήθηκαν πλημμύρισαν δρόμους και κτίρια, κατέστρεψαν γέφυρες και μια σιδηροδρομική γραμμή στο Χάλιφαξ, το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι του Καναδά.

Canada’s East Coast province of Nova Scotia began cleaning up after torrential rainfall caused devastating floods, while the search continued for four people including two children who went missing during the deluge https://t.co/kHaLgKWzHp pic.twitter.com/chtQhy8C1a

