Καναδάς: Μεγάλος νικητής των εκλογών ο Μαρκ Κάρνεϊ και οι Φιλελεύθεροι

Οι κυβερνώντες Φιλελεύθεροι του Καναδά κέρδισαν τις εθνικές εκλογές της Δευτέρας (28/4), όμως παραμένει ασαφές αν εξασφάλισαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με πρόβλεψη του τηλεοπτικού δικτύου CTV News.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε ζητήσει ισχυρή εντολή για να διαχειριστεί τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς και ενδεχόμενη προσάρτηση. Ωστόσο, το CBC μετέδωσε ότι οι Φιλελεύθεροι δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει τις 172 έδρες που απαιτούνται για αυτοδυναμία στη Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία αριθμεί συνολικά 343 έδρες.

BREAKING: Mark Carney’s Liberals cruise to a MAJOR election win over Conservatives, after Trump’s polarizing comments appeared to galvanize the entire country.

Canada’s new PM vows to take on Trump and transform the nation. pic.twitter.com/eh49b8gY7h

