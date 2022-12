Jet Black: Πέθανε ο ντράμερ των Stranglers σε ηλικία 84 ετών

Tην τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε ο ντράμερ των Stranglers, Jet Black.

Ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Brian Dyffy, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος. Έπαιξε για τελευταία φορά με τους Stranglers το 2015 και τρία χρόνια αργότερα ανακοίνωσε την απόσυρσή του λόγω προβλημάτων υγείας.

«Mε βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου και συνεργάτη, Jet Black. O Jet πέθανε στο σπίτι του έχοντας δίπλα του την οικογένειά του», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Stranglers.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

