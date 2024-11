Ιταλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στην Μπολόνια

Διαδηλώσεις με εντάσεις σημειώθηκαν το απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου στην Μπολόνια, όταν ομάδες διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μεταλλικά αντικείμενα και καπνογόνα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση γκλομπ και ρίψεις νερού από πυροσβεστικές αντλίες.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία μελών της νεοφασιστικής οργάνωσης Casa Pound στην πόλη. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε έναν άνδρα με τατουάζ φασιστικού συμβολισμού στο στήθος, με περισσότερους από δέκα να τον ξυλοκοπούν.

Παράλληλα, σε κοντινή περιοχή, περίπου διακόσιοι αναρχικοί διαδήλωσαν επίσης κατά της συγκέντρωσης της Casa Pound, χωρίς όμως να σημειωθούν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σχετικά με τα επεισόδια, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε: «Σήμερα το απόγευμα στην Μπολόνια για άλλη μια φορά οι αστυνομικές δυνάμεις, που αναπτύχθηκαν για να υπερασπιστούν τη δημόσια ασφάλεια και την ελευθερία διαδήλωσης, δέχθηκαν ντροπιαστική επιθετικότητα και βία από ομάδες ταραχοποιών».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Σε αυτούς απευθύνω τη βαθύτατη αλληλεγγύη και ευγνωμοσύνη μου για την ισορροπία που επέδειξαν για άλλη μια φορά και τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν με διαδηλωτές και ταραξίες διαφόρων προελεύσεων. Πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου, χωρίς δισταγμούς και επιτηδευμένες διακρίσεις, θα μπορέσουν να πάρουν αποστάσεις από συμπεριφορές επικίνδυνες και απαράδεκτες σε μια δημοκρατία».

Antifascists fought riot cops on the Pincio staircase in Bologna, Italy today during a march against the CasaPound and Rete dei patrioti groups who were holding a demo in the area. pic.twitter.com/bZ7R3ZQKAF

— 3jane.tv (@3janetv) November 9, 2024