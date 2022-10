Ιταλία: Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Το σαρδάμ και το στυλό που γλίστρησε

Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας, υπό την ηγεσία της ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.

Η κυβερνητική ομάδα απαρτίζεται από την πρωθυπουργό, 24 υπουργούς και έναν υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Συνολικά, 6 υπουργοί είναι γυναίκες, 9 ανήκουν στα Αδέλφια της Ιταλίας, 5 στην Λέγκα, 5 στην Φόρτσα Ιτάλια και 5 είναι τεχνοκράτες.

Πριν από την τελετή ορκωμοσίας, η νέα πρωθυπουργός είχε σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Στην αίθουσα του ιταλικού προεδρικού μεγάρου ήταν παρόντες και συγγενικά πρόσωπα των μελών της νέας κυβέρνησης. Ανάμεσά τους, ο σύντροφος της Μελόνι, Αντρέα Τζαμπρούνο, δημοσιογράφος του ομίλου Μπερλουσκόνι, με την εξάχρονη κόρη τους Τζινέβρα.

Και ο Ματέο Σαλβίνι μετέβη στο Κυρινάλιο με την σύντροφό του Φραντσέσκα και τα 2 παιδιά του.

Όλοι οι υπουργοί ορκίσθηκαν ότι «θα είναι πιστοί στην αβασίλευτη Δημοκρατία, ότι θα σέβονται με αφοσίωση τους νόμους και το Σύνταγμα και ότι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, προς το απόλυτο συμφέρον του έθνους», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η Μελόνι, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της Ιταλίας, ήταν εμφανώς συγκινημένη. Φυσικά όλοι περιμένουν τις πρώτες κυβερνητικές κινήσεις, εν μέσω αντιδράσεων για τις δηλώσεις και θέσεις της Μελόνι.

Στα ευτράπελα της ορκωμοσίας ήταν ότι για λίγα δευτερόλεπτα το στυλό γλίστρησε όταν το άφησε στο τραπέζι ο Ματέο Σαλβίνι, που θα είναι ο νέος υπουργός υποδομών. Στις ιδιαιτερότητες της ημέρας και ένα μικρό σαρδάμ του νέου υπουργού εξωτερικών, Αντόνιο Ταϊάνι, κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας.

Αύριο στις 10.30 το πρωί, τοπική ώρα, στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης- παραλαβής, όπου και το παραδοσιακό «καμπανάκι» θα παραδοθεί από τον Μάριο Ντράγκι στην Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρησαν την Τζόρτζια Μελόνι για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας.

«Συγχαρητήρια στην Τζόρτζια Μελόνι, καθώς αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ας εργαστούμε μαζί προς όφελος της Ιταλίας και της ΕΕ. Σας περιμένω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εργαστούμε μαζί για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει στην ανάρτησή του στο τουίτερ ο Σαρλ Μισέλ.

Congratulations to @GiorgiaMeloni as you take office as Italy’s first female Prime Minister.

Let’s work together for the benefit of Italy 🇮🇹 and the EU 🇪🇺

La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea #EUCO

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2022