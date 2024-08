Ιταλία: Ολονύχτιες έρευνες για τους αγνοούμενους του υπερπολυτελούς γιοτ – Πώς το πάρτι για την αθώωση του μεγιστάνα μετατράπηκε σε τραγωδία

Η μοίρα χτύπησε σκληρά σήμερα τον βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την οικογένειά του, όταν το υπερπολυτελές, οικογενειακό ιστιοφόρο γιοτ, βρέθηκε μέσα σε κυκλώνα, στην Ιταλία, και βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σικελίας, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τις ακτές του ιταλικού νησιού.

Το μήκους 55 μέτρων κότερο είχε πλήρωμα 10 ανδρών και φιλοξενούσε 12 άτομα. Ο βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του είναι μεταξύ των έξι ανθρώπων που αγνοούνται, αλλά πλέον θεωρούνται νεκροί. Ήδη έχει βρεθεί ένα πτώμα στην θάλασσα και θεωρείται ότι είναι ο σεφ του πλοίου.

Το πολυτελές ιστιοφόρο, βραβευμένο για την πολυτέλειά του και το στυλ του, ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της ακτής του Porticello, κοντά στο Παλέρμο, όταν ένας υδροστρόβιλος έπληξε την περιοχή λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Πρώτα γκρεμίστηκε το τεράστιο κατάρτι του πλοίου, το οποίο έτσι έχασε την ευστάθεια του. Στην συνέχεια το σκάφος χτυπήθηκε από πλαϊνούς ανέμους ανατράπηκε και βυθίστηκε. Οι δύτες το έχουν εντοπίσει σε βάθος περίπου 48 μέτρων.

«Το σκάφος ήταν φωτισμένο. Γύρω στις 4.30 π.μ. δεν ήταν πια εκεί», δήλωσε ένας μάρτυρας που επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. «Ένα όμορφο σκάφος στο οποίο γινόταν πάρτι. Μια κανονική χαρούμενη μέρα διακοπών στη θάλασσα μετατράπηκε σε τραγωδία».

Η σύζυγος του Λιντς, Angela , 57 ετών, ήταν μεταξύ των δεκαπέντε ατόμων που διασώθηκαν από το σκάφος, το οποίο φέρεται να ανήκε σε εταιρεία, ιδιοκτήτης της οποίας ήταν η Bacares. Η ίδια δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι τόσο ο σύζυγός της όσο και η κόρη τους Hannah, 18 ετών, αγνοούνται μετά τη βύθιση του σκάφους.

Ο Λιντς είχε προσκαλέσει καλεσμένους από τη νομική εταιρεία Clifford Chance καθώς και από τη δική του εταιρεία Invoke Capital για να γιορτάσει την απαλλαγή του από τις κατηγορίες για απάτη. Ο Λιντς κρίθηκε αθώος τον Ιούνιο, έπειτα από 12ετή δικαστική διαμάχη για την πώληση της εταιρείας του, Autonomy, στην Hewlett-Packard, ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων λιρών το 2011, αναφέρει η Telegraph.

Ένας από τους δικηγόρους της Clifford Chance που επέβαιναν στο πλοίο Bayesian όταν αυτό βυθίστηκε ήταν η 36χρονη Ayla Ronald. Ο πατέρας της, Lin Ronald, επιβεβαίωσε ότι το ιστιοπλοϊκό ταξίδι υποτίθεται ότι ήταν ένας εορτασμός για την αθώωση του Λιντς.

«Έχω στείλει μήνυμα στην κόρη μου και δεν μου έχει δώσει καμία ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό που αγνοείται ή το προσωπικό που σώθηκε. Μου έχει πει μόνο ότι υπάρχουν θάνατοι και ότι εκείνη και ο σύντροφός της είναι ζωντανοί», δήλωσε ο κ. Ρόναλντ στην Telegraph.

Η σύζυγος του Λιντς είπε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι αυτή και ο σύζυγός της ξύπνησαν στις 4 το πρωί όταν το σκάφος έγειρε. Η κυρία Μπακαρές είπε ότι αρχικά δεν ανησύχησαν και σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει, μέχρι που έσπασε το γυαλί και άρχισε ο πανικός.

Υπέστη εκδορές στα πόδια της κατά τη διάρκεια της βύθισης, οι οποίες φέρονται να την άφησαν ανίκανη να περπατήσει και να κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι, αναφέρει η La Repubblica, ενώ έχει επίσης επιδέσμους σε άλλα σημεία στο σώμα της. Φαίνεται να είναι σε σοκ, αναφέρει η εφημερίδα.

«Οι επιζώντες είναι πολύ κουρασμένοι και ρωτούν συνεχώς για τους αγνοούμενους», είπε ο γιατρός Domenico Cipolla, Διευθυντής Παιδιατρικής Εισαγωγής και Ιατρικής και Χειρουργικής στο νοσοκομείο «Di Cristina» στο Παλέρμο.

«Από όσο γνωρίζω, υπάρχει μόνο ένα πτώμα που έχει βρεθεί, τα άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται. Δώσαμε στους επιζώντες αυτές τις πληροφορίες, αλλά μιλούν και κλαίνε όλη την ώρα γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να βρουν τους φίλους τους ζωντανούς», πρόσθεσε.

Η βρετανίδα μητέρα Charlotte Golunski και το ενός έτους μωρό της που ονομάζεται Sophie είναι μεταξύ εκείνων που διασώθηκαν από ένα κοντινό ιστιοφόρο, με τον Dr Cipolla να επιβεβαιώνει ότι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Di Cristina. Την κράτησα στην επιφάνεια με όλη μου τη δύναμη, τα χέρια μου τεντωμένα προς τα πάνω για να μην πνιγεί. Όλα ήταν σκοτεινά. Μέσα στο νερό δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Φώναζα για βοήθεια, αλλά γύρω μου άκουγα μόνο τις κραυγές των άλλων», περιέγραψε στη Palermo Republica η Σαρλότ, μητέρα της Sophie.

«Παρεμπιπτόντως, ξέρω ότι υπήρχαν μερικοί νέοι στο πλοίο, μερικοί πολύ νέοι. Είναι πολύ κουρασμένοι και μας ευχαριστούν συνεχώς για τη φροντίδα και την προσοχή που δίνουμε σε αυτούς και στο κοριτσάκι. Είναι πολύ κουρασμένοι, αλλά είναι πολύ γλυκοί άνθρωποι», είπε ο Δρ Cipolla.

Η κυρία Golunski, 35 ετών, η οποία αναφέρεται ως εργαζόμενη στην εταιρεία του κυρίου Lynch Invoke Capital στο Linkedin, έχει περιγράψει πώς έχασε στιγμιαία την κόρη της στη «μανία των κυμάτων», προτού την βρει και καταφέρει να τους οδηγήσει και τους δύο στην ασφάλεια.

Έξι από τους επιβάτες – στους οποίους περιλαμβάνονται τέσσερις Βρετανοί και δύο Αμερικανοί πολίτες – εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους δύτες να αναζητούν απεγνωσμένα το ναυάγιο 48 μέτρα κάτω από το νερό. Η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Σάλβο Κοτσίνα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Σικελίας.

Το σώμα του Καναδού Ρικάρντο Τόμας, ο οποίος εργαζόταν ως σεφ του σκάφους βρέθηκε να επιπλέει στην περιοχή που βυθίστηκε το σκάφος. Υπάρχουν φόβοι ότι όσοι εξακολουθούν να αγνοούνται εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες τους, με δύτες να ανέφεραν νωρίτερα ότι είδαν «πτώματα μέσα από τα φινιστρίνια» του γιοτ, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Francesco Venuto, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Σικελίας, είπε επίσης στο BBC ότι «νομίζουν ότι [τα πτώματα] πρέπει να είναι εκεί [στη βάρκα]». Και πρόσθεσε: «Ψάχναμε όλη μέρα με ελικόπτερα και βάρκες, δεν βρήκαμε τίποτα. Αυτό δεν θα είχε νόημα, υπό [αυτές] συνθήκες θα έπρεπε να είχαμε βρει κάτι μέχρι τώρα».

