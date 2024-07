Ιταλία: Καθήλωσε το κοινό ο Αντρέα Μποτσέλι – Έκανε καντάδα στη Σοφία Βεργκάρα – Βίντεο

Συγκινητικές στιγμές έζησαν οι θεατές στο κονσέρτο που έδωσε την Παρασκευή (19/7) στην Ιταλία ο μεγάλος τραγουδιστής και συνθέτης Αντρέα Μποτσέλι.

Ήταν η τελευταία από μια σειρά τριών συναυλιών στο Teatro del Silenzio της Τοσκάνης, που έδωσε ο Ιταλός καλλιτέχνης με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στο διεθνές «πεντάγραμμο», με σπέσιαλ γκεστ σταρ την διάσημη ηθοποιό, Σοφία Βεργκάρα.

Για ακόμα μια φορά, ο Μποτσέλι μάγεψε το κοινό με την υπέροχη φωνή του ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες που τον καθιέρωσαν μεταξύ των κορυφαίων στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Εντ Σίραν.

Ξεχωριστή στιγμή στην τελευταία συναυλία που έδωσε χθες (19/7) ο Μποτσέλι ήταν όταν κάθισε στο πιάνο για να αφιερώσει μια καντάδα στην διάσημη Κολομβιανή ηθοποιό.

Όπως ήταν αναμενόμενο τόσο η Βεργκάρα, όσο και το κοινό, που παρακολουθούσε εκστασιασμένο τον Μποτσέλι να ερμηνεύει, έζησαν στιγμές απόλυτης συγκίνησης με το χειροκρότημα στο τέλος πραγματικά να δονεί το θέατρο της Τοσκάνης.

Από την πλευρά της, Η Βεγκάρα ενθουσιασμένη μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα από την ξεχωριστή βραδιά στο Instagram της. «Τι θα λέγατε για αυτήν την καντάδα», έγραψε στη λεζάντα ενός κλιπ.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των θεατών υπήρξαν και πολλοί διάσημοι, όπως οι αδερφές Καρντάσιαν.

who perfomed at my wedding? andrea bocceli. who performed at kourtney’s wedding? andrea bocelli. you stoled my fucking wedding country and my wedding perfomer. andrea bocelli is my favorite male singer of all time https://t.co/g64JOjcSKf

— mafê! (@folklfl) July 18, 2024