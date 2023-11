Ιταλία: Κατέρρευσε κτίριο που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο έπειτα από έκρηξη – 31 τραυματίες

Τριάντα ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά, έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση μέρους κτιρίου όπου στεγάζονταν αιτούντες άσυλο στην κεντρική Ιταλία.

Σύμφωνα με τις αρχές η έκρηξη πιθανόν οφειλόταν σε διαρροή αερίου, ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητείται.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το ιταλικό πυροσβεστικό σώμα εικονίζει μέρος του κτιρίου στο Σαν Λορέντσο Νουόβο, κοντά στο Βιτέρμπο, να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια εξαιτίας της έκρηξης, που έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Η πυροσβεστική ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έκρηξη» προκάλεσε τη «μερική κατάρρευση» του κτιρίου, κέντρου υποδοχής αιτούντων άσυλο, «πιθανόν εξαιτίας διαρροής αερίου». Ωστόσο η διεύθυνση του κέντρου αντέκρουσε την υπόθεση πως το συμβάν οφειλόταν σε διαρροή αερίου.

Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η έκρηξη οφειλόταν σε επίθεση ή εγκληματική ενέργεια.

Έπειτα από έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ο αριθμός των τραυματιών ανακοινώθηκε πως ανέρχεται σε 31.

Ένας από τους τραυματίες, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Ρώμης και βρίσκεται σε κώμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

San Lorenzo Nuovo, Italy

A suspected gas explosion partially brought down a building housing asylum seekers in central Italy overnight, injuring 31 people, firefighters said Saturday.

A video published by the fire service showed sections of the 2-storey building in San Lorenzo… pic.twitter.com/XqZaN8w4Am

— ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) November 12, 2023