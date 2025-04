Ιταλία: Η Prada αγόρασε τον οίκο Versace – Ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ η συμφωνία

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/4), ο οίκος μόδας Prada αγόρασε από τον αμερικανικό όμιλο Capri Holding, τον οίκο Versace, έναντι 1,25 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρόσφατα, είχε διαρρεύσει ότι η τιμή της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας επρόκειτο να αγγίξει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο αμερικανικός όμιλος είχε αγοράσει τον οίκο από την οικογένεια Βερσάτσε το 2018, καταβάλλοντας ποσό που ξεπερνούσε το 1,8 εκατομμύριο ευρώ.

Exclusive: Prada’s talks to acquire Versace from fashion conglomerate Capri Holdings are at risk of collapsing at the eleventh hour with financial markets in historic turmoil https://t.co/etNj3tpNJy

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2025