Ιταλία: Η Αίτνα «βρυχήθηκε» μετά από 4 χρόνια

Ο κρατήρας “Voragine” της Αίτνας ενεργοποιήθηκε χθες (Τρίτη, 2 Ιουλίου) στην Ιταλία, μετά από σιωπή τεσσάρων ετών με έντονες εκρήξεις και πυρακτωμένα κομμλατια που εκτοξεύονταν από την κορυφή του ηφαιστείου.

Σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, το ηφαίστειο επέδειξε ένα θέαμα της ασυνήθιστης δραστηριότητάς του με έναν μεγαλοπρεπή «καταρράκτη» λάβας με μάγμα να ρέει στο εσωτερικό του νέου κρατήρα, που ονομάζεται “Bocca Nuova” («Νέο Στόμα» στα ιταλικά)

Visitors led by volcanological guides admire the magnificent show of Strombolian explosions and lava cascades from #Etna‘s Voragine crater on the evening of 2 July 2024 pic.twitter.com/1dRsBoyMDr

