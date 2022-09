Ιταλία: Άνοιξαν οι κάλπες – Από το πρωί ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα

Άνοιξαν το πρωί της Κυριακής οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία, στις οποίες η συντηρητική συμμαχία είναι το φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Πριν ακόμη να ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα στις 08:00 ώρα Ελλάδος, κόσμος σχημάτιζε ουρές έξω από αυτά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.

Μόλις κλείσουν οι κάλπες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα σειράς δημοσκοπήσεων κατά την έξοδο από τις κάλπες (exit poll).

#UPDATE The far right is expected to lead the eurozone’s third-largest economy for the first time since World War II.

Voters began queueing before polling centres opened at 0500 GMT, AFP correspondents saw pic.twitter.com/vxs5fAESU6

— AFP News Agency (@AFP) September 25, 2022