Ιστορία έγραψε μια 19χρονη πιλότος

Ιστορία έγραψε η 19χρονη Βρετανοβελγίδα πιλότος, Ζάρα Ράδερφορντ, η οποία έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου μόνη της μέσα σε πέντε μήνες και ο πρώτος άνθρωπος που το έκανε πετώντας με το υπερελαφρύ μηχανοκίνητο αεροσκάφος της, το Shark. Η Ζάρα ολοκλήρωσε μια Οδύσσεια καλύπτοντας πέντε ηπείρους.

Η 19χρονη πιλότος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Kortrijk-Wevelgem του Βελγίου, δύο μήνες μετά την προγραμματισμένη άφιξή της, λόγω κακών καιρικών συνθηκών. ΗΓ Ζάρα κάλυψε 51.000 χιλιόμετρα πετώντας πάνω από 52 χώρες από την αναχώρησή της στις 18 Αυγούστου με το Shark, το γρηγορότερο αεροσκάφος αυτού του τύπου στον κόσμο. Φθάνοντας στο Βέλγιο την υποδέχθηκαν η οικογένειά της, δημοσιογράφοι και ακόλουθοί της.

Μπαίνοντας στον εναέριο χώρο του Βελγίου και κατά την προσγείωσή της τη συνόδευσαν τέσσερα αεροσκάφη των βελγικών “Κόκκινων Διαβόλων”, της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων .

“Δεν θα το έκανα ξανά”, ομολόγησε μετά την προτελευταία στάση της σε ένα γερμανικό χωριό χθες Τετάρτη. “Υπήρξαν απίστευτες στιγμές, αλλά υπήρξαν και στιγμές όπου φοβόμουν για τη ζωή μου”, πρόσθεσε περιγράφοντας ως αγαπημένα μέρη πάνω από τα οποία πέταξε στη διάρκεια του ταξιδιού της τη Νέα Υόρκη και ένα ενεργό ηφαίστειο στην Ισλανδία.

Μετά τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, η Ράδερφορντ εγκλωβίστηκε για ένα μήνα στην Αλάσκα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεις στη βίζα.

Huge congratulations to our 2021 Head of Finlay, Zara Rutherford, who has just set a number of world records by completing her round-the-world flight! Super proud of her work to promote STEM subjects to girls around the world. #StSwithunsgirlsflyfurther #GirlsWhoCode @fly_zolo

— St Swithun’s Finlay House (@StSwithunsFin) January 20, 2022