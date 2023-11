Ισραήλ: Βίντεο-σοκ από την στιγμή που άνδρες της Χαμάς εκτελούν δύο γυναίκες στο κιμπούτς Alumim – Σκληρές εικόνες

Νέα πλάνα-σοκ από τις 7 Οκτωβρίου βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία δείχνουν τρομοκράτες της Χαμάς να εκτελούν δύο Ισραηλινές κοντά στο κιμπούτς Alumim, στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Times of Israel οι άνδρες της Χαμάς αιφνιδίασαν τους συμμετέχοντες ενός rave πάρτι που γινόταν κοντά στο Ρέιμ, με αποτέλεσμα να διαφύγουν προκειμένου να σωθούν στην περιοχή του Alumim, αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ομάδα South First Resporders στο Telegram, φαίνονται μέλη της Χαμάς να φτάνουν μέσα στο κιμπούτς με τους πολίτες να προσπαθούν πανικόβλητοι να βρουν τρόπο να φύγουν. Ωστόσο, κάποιους τους πρόλαβαν οι άνδρες της Χαμάς.

Μάλιστα, μία γυναίκα φαίνεται να εκτελείται από έναν τρομοκράτη της Χαμάς, ενώ μία άλλη φαίνεται να σκύβει στο έδαφος φοβισμένη. Ο άνδρας της Χαμάς, αφού πυροβόλησε κι άλλους ανθρώπους που τράπηκαν σε φυγή, εκτέλεσε και την ίδια.

Tw: Shocking content

New footage from October 7 shows Hamas terrorists executing two Israeli women near Kibbutz Alumim.

Partygoers had arrived in the area after fleeing Hamas’s attack on the rave near Re’im. The clip shows the terrorists surprising the Israelis after arriving… pic.twitter.com/Yj4O2GurWD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 20, 2023