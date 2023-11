Αβοκάντο: Μπορεί να είναι «θαυματουργό» για την καταπολέμηση του διαβήτη – Ποιους βοηθάει περισσότερο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το αβοκάντο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σε μερικούς ανθρώπους, αν και όχι σε όλους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Ποια άτομα ωφελούνται περισσότερο

Στο πλαίσιο μελέτης που διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αβοκάντο και μειωμένου κινδύνου διαβήτη τύπου 2 διαπιστώθηκε ότι υφίσταται μόνο μια μικρή συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης αβοκάντο και της χαμηλότερης ινσουλίνης νηστείας, με τη συσχέτιση να γίνεται ασήμαντη όταν λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ).

Ωστόσο, οι συγγραφείς της μελέτης εντόπισαν την παρουσία ενός βιοδείκτη σε ορισμένα άτομα στα οποία η κατανάλωση αβοκάντο συσχετίστηκε σημαντικά με χαμηλότερη γλυκόζη νηστείας και χαμηλότερη ινσουλίνη νηστείας, καθώς και με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το εξατομικευμένο μεταβολικό προφίλ μπορεί να αποτελεί το κλειδί για τον εντοπισμό εκείνων των τροφών που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά την υγεία ενός ατόμου.

Οι μεταβολίτες είναι ένα ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν του μεταβολισμού που προκύπτουν από μεταβολικές αντιδράσεις εντός των κυττάρων, των ιστών ή γενικότερα ενός οργανισμού. Η μεταβολομική είναι η συστηματική μελέτη αυτών των χημικών διεργασιών του σώματος στις οποίες εμπλέκονται οι μεταβολίτες. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίσουν διαφορετικά «δακτυλικά αποτυπώματα» που μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένες κυτταρικές διεργασίες.

Η εν λόγω μελέτη δείχνει ότι το μεταβολίωμα μπορεί, μαζί με το πιο γνωστό μικροβίωμα, να αποτελέσει το κλειδί για την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων στην υγεία μας.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από επιχορήγηση του The Hass Avocado Board, και δημοσιεύτηκε στο The Journal of Nutrition.

Αβοκάντο και σάκχαρο στο αίμα

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από 6.220 ενήλικες, ηλικίας 45 έως 84 ετών, που συμμετείχαν στη Πολυεθνική Μελέτη Αθηροσκλήρωσης (MESA). Έλαβε χώρα σε έξι τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 2000 με 2002 και οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν κάθε 18 μήνες έως το 2018.

Οι εθελοντές κατανάλωναν αβοκάντο, μαζί με περισσότερα από 100 άλλα τρόφιμα από 47 ομάδες τροφίμων. Για 3.438 από αυτά τα άτομα, τα δεδομένα περιλάμβαναν μεταβολικά προφίλ που προέρχονται από δείγματα ορού νηστείας, τα οποία ελήφθησαν κατά την έναρξη της μελέτης και στη συνέχεια αναλύθηκαν μέσω προηγμένης τεχνολογίας.

«Η μεταβολομική μπορεί να μας δώσει ένα πρόσθετο εργαλείο για να κατανοήσουμε πιο ενδελεχώς τα ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ενός ατόμου και τις πιθανές λύσεις με πιο εξατομικευμένο τρόπο», δήλωσε στο Medical News Today ο Dr. Jason Ng, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, PA, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Μετά τη σύγκριση των φασματικών χαρακτηριστικών που δημιουργήθηκαν από τα δείγματα των συμμετεχόντων με τη Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Μεταβολισμού, τρία ξεχώρισαν ως άμεσα ανταποκρινόμενα στην κατανάλωση αβοκάντο.

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αντιπροσώπευαν τον ίδιο μεταβολίτη και υπολόγισαν μια μέση τιμή μεταξύ των τριών για να καταλήξουν στον μεταβολικό βιοδείκτη της πρόσληψης αβοκάντο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο βιοδείκτης συσχετίστηκε ισχυρά με μειωμένη γλυκόζη νηστείας και ινσουλίνη ανεξάρτητα από διάφορους πιθανούς παράγοντες, όπως ο ΔΜΣ, οι συμπεριφορές υγείας, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, οι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες και η παχυσαρκία

«Ο τρόπος με τον οποίο μεταβολίζουμε τα τρόφιμα και τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού των τροφίμων μπορεί να μας δώσει περισσότερο φως στο πώς οι δίαιτες επηρεάζουν εμάς και την καρδιομεταβολική μας υγεία», δήλωσε η Michelle Routhenstein, διαιτολόγος καρδιολογίας και ιδιοκτήτρια του Entirely Nourished, που δεν συμμετέχει σε αυτή την έρευνα.

«Θα μπορούσε επίσης να παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και ενδεχομένως να βοηθήσει στη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης», πρόσθεσε.

