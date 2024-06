Ισραήλ: Στηρίζει η αντιπολίτευση τον οδικό χάρτη Νετανιάχου για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων – Ο πόλεμος συνεχίζεται

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την υποστήριξή του ως προς τον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην Γάζα, ένα σχέδιο που απορρίφθηκε από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει την σημαντική ομιλία του προέδρου Μπάιντεν», δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Γιαΐρ Λαπίντ αναφερόμενος στην χθεσινή ομιλία του αμερικανού προέδρου κατά την οποία αποκάλυψε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι οι «όροι» για την εφαρμογή «κατάπαυσης του πυρός» δεν έχουν μεταβληθεί στο ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν την «καταστροφή» της Χαμάς, την «απελευθέρωση όλων των ομήρων» που κρατούνται στην Λωρίδα της Γάζας , καθώς και την διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, η πρώτη φάση του σχεδίου αυτού προβλέπει την εφαρμογή καθολικής κατάπαυσης του πυρός, που θα συνοδεύεται από την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τις «κατοικημένες ζώνες της Γάζας» για διάστημα έξι εβδομάδων.

Ο τερματισμός των μαχών, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, θα συνοδευθεί από την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, κυρίως των γυναικών και των ασθενών, και την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

«Μία συμφωνία υπάρχει στο τραπέζι» και η ισραηλινή κυβέρνηση «πρέπει να την αρπάξει», δήλωσε ο Γιαΐρ Λαπίντ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα έχει την υποστήριξή του «για μία συμφωνία για τους ομήρους, αν ο (Ιταμάρ) Μπεν Γκβιρ και ο (Μπεζαλέλ) Σμότριχ αποχωρήσουν από την κυβέρνηση».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, οι δύο ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου, έχουν μέχρι στιγμής εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Η Χαμάς έκρινε «θετικό» τον οδικό χάρτη που αποκάλυψε ο Τζο Μπάιντεν.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει αύριο συνάντηση ανάμεσα σε αμερικανούς, αιγύπτιους και ισραηλινούς αξιωματούχους με θέμα «το πλήρες άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα» προς την Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News.

Επικαλούμενο «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», το δίκτυο υπενθύμισε ότι το Κάιρο απαιτεί «πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων» από τον συνοριακό σταθμό της Ράφα ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Λωρίδα της Γάζας, κομβικό σημείο εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ κατέλαβε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα τον Μάιο κατά την διάρκεια της επίθεσης του ισραηλινού στρατού κατά της πόλης της Ράφα, στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ νωρίτερα προειδοποίησε ότι οι «όροι» για την επίτευξη «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» στην Γάζα δεν έχουν μεταβληθεί στο ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν την «καταστροφή» της Χαμάς καθώς και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιμένει ώστε οι όροι αυτοί να εκπληρωθούν πριν από την εφαρμογή μίας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Η ιδέα ότι το Ισραήλ θα αποδεχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση που εκδίδεται μία ημέρα μετά την παρουσίαση οδικού χάρτη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

The Prime Minister’s Office:

Israel’s conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2024